Анри о Гвардиоле: «Мой лучший тренер с очень большим отрывом. Кто еще выиграл все кубки на своей первой работе? Пепа отличает дисциплина, он не смеется»

Тьерри Анри высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Я думал, что был хорош [когда Пеп пришел в «Барселону»]. Мне удавалось довольно быстро понимать и видеть происходящее на поле, выполнять определенные действия, хотя с возрастом это стало немного сложнее (смеется).

Когда он пришел в «Барсу», я сказал: «Что это за футбол такой?» Честно говоря, мне пришлось многому учиться заново. В какой-то момент ты уже не можешь нажать кнопку, как на компьютере, и сбросить все настройки.

«Держись в стороне, не входи в зону «восьмерки»... Я сказал себе: «О чем он вообще говорит? Я знаю, как играть в футбол. Дай мне поиграть, побегать...» Но нет, ты должен был уважать его установки и делать то, что он сказал.

Все, о чем он говорил, происходило. Какой еще тренер выиграл все кубки на своей первой работе? Годом ранее у нас еще были Тюрам, Дзамбротта, Деку, Роналдиньо… Было еще больше громких имен, но мы ничего не выиграли.

Что отличает ? Дисциплина. С ним нельзя пошутить. Он не смеется. Ни с кем. Если ты не уважаешь то, что он сказал, ты не играешь. Точка.

Он дает вам схему, структуру игры, и вы точно знаете, что делать при владении мячом или без него. Для меня он, безусловно, лучший тренер, который у меня был. С очень, очень, очень, очень большим отрывом. Например, крайние защитники теперь обучены смещаться в центр. Он придумал новую позицию. Кто еще такое сделал?

Я буду честен, он доставляет большое удовольствие со своими командами... Я еду домой, чтобы посмотреть игру «Сити», а я не фанат « », – сказал бывший нападающий сборной Франции.

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