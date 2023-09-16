Анри о Гвардиоле: «Мой лучший тренер с очень большим отрывом. Кто еще выиграл все кубки на своей первой работе? Пепа отличает дисциплина, он не смеется»
Тьерри Анри высказался о работе с Пепом Гвардиолой.
«Я думал, что был хорош [когда Пеп пришел в «Барселону»]. Мне удавалось довольно быстро понимать и видеть происходящее на поле, выполнять определенные действия, хотя с возрастом это стало немного сложнее (смеется).
Когда он пришел в «Барсу», я сказал: «Что это за футбол такой?» Честно говоря, мне пришлось многому учиться заново. В какой-то момент ты уже не можешь нажать кнопку, как на компьютере, и сбросить все настройки.
«Держись в стороне, не входи в зону «восьмерки»... Я сказал себе: «О чем он вообще говорит? Я знаю, как играть в футбол. Дай мне поиграть, побегать...» Но нет, ты должен был уважать его установки и делать то, что он сказал.
Все, о чем он говорил, происходило. Какой еще тренер выиграл все кубки на своей первой работе? Годом ранее у нас еще были Тюрам, Дзамбротта, Деку, Роналдиньо… Было еще больше громких имен, но мы ничего не выиграли.
Что отличает Гвардиолу? Дисциплина. С ним нельзя пошутить. Он не смеется. Ни с кем. Если ты не уважаешь то, что он сказал, ты не играешь. Точка.
Он дает вам схему, структуру игры, и вы точно знаете, что делать при владении мячом или без него. Для меня он, безусловно, лучший тренер, который у меня был. С очень, очень, очень, очень большим отрывом. Например, крайние защитники теперь обучены смещаться в центр. Он придумал новую позицию. Кто еще такое сделал?
Я буду честен, он доставляет большое удовольствие со своими командами... Я еду домой, чтобы посмотреть игру «Сити», а я не фанат «Сити», – сказал бывший нападающий сборной Франции.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Но всё равно как-то грустно на душе, что именно Анри выделил Пепа, а не Арсена. Они же как отец и сын :’(
Требл юнайтинки уже повторили
У них нет особых достижений больше
А вот непобедимые Венгера - это надолго, это знак качества.
Будут ли связывать футбол 2010 с Пепом? Тут ответ точно да. Потому что никто не менял футбол так, как это сделал Пеп. Весь футбол последних лет по конспектам Гвардиолы: все либо пытаются повторить то, что делает он, либо пытаются противостоять тому, что делает он.
А противопоставлять футболистов тренеру это просто глупо. Точно как противопоставлять Кройфа Михелсу или Блохина Лобоновскому. Есть игроки, которые определяли эпоху, есть тренеры. И среди тренеров последних 10-15 лет именно Гвардиола на вершине.