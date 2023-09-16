Анри о Гвардиоле: «Мой лучший тренер с очень большим отрывом. Кто еще выиграл все кубки на своей первой работе? Пепа отличает дисциплина, он не смеется»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Тьерри Анри высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Я думал, что был хорош [когда Пеп пришел в «Барселону»]. Мне удавалось довольно быстро понимать и видеть происходящее на поле, выполнять определенные действия, хотя с возрастом это стало немного сложнее (смеется).

Когда он пришел в «Барсу», я сказал: «Что это за футбол такой?» Честно говоря, мне пришлось многому учиться заново. В какой-то момент ты уже не можешь нажать кнопку, как на компьютере, и сбросить все настройки.

«Держись в стороне, не входи в зону «восьмерки»... Я сказал себе: «О чем он вообще говорит? Я знаю, как играть в футбол. Дай мне поиграть, побегать...» Но нет, ты должен был уважать его установки и делать то, что он сказал.

Все, о чем он говорил, происходило. Какой еще тренер выиграл все кубки на своей первой работе? Годом ранее у нас еще были Тюрам, Дзамбротта, Деку, Роналдиньо… Было еще больше громких имен, но мы ничего не выиграли.

Что отличает Гвардиолу? Дисциплина. С ним нельзя пошутить. Он не смеется. Ни с кем. Если ты не уважаешь то, что он сказал, ты не играешь. Точка.

Он дает вам схему, структуру игры, и вы точно знаете, что делать при владении мячом или без него. Для меня он, безусловно, лучший тренер, который у меня был. С очень, очень, очень, очень большим отрывом. Например, крайние защитники теперь обучены смещаться в центр. Он придумал новую позицию. Кто еще такое сделал?

Я буду честен, он доставляет большое удовольствие со своими командами... Я еду домой, чтобы посмотреть игру «Сити», а я не фанат «Сити», – сказал бывший нападающий сборной Франции. 

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32 комментария

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Фарид Харисов
Наверное прав, Гвардиола лучше Венгера.

Но всё равно как-то грустно на душе, что именно Анри выделил Пепа, а не Арсена. Они же как отец и сын :’(
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corazón blanco
Венгер конечно будет огорчен таким заявлением, но это говорит о многом, раз Анри ставит Гвардиолу - который на тот момент делал только первые шаги во взрослой тренерской карьере, чем мсье Венгера.
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Ебздрогыч
Венгер: ну да, ну да, пошел я ....
+11
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JURAVLI
ну, Гвардиола это в принципе главный тренер данной эпохи. С его именем будут связывать футбол 2010-х и 20-х. На километр впереди остальных.
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pztpzhmx66
А вот почему , нынешний тренер торпедо не разрешает смеяться игрокам !
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Артур Артур
Странные эти Пепы, один не смеется, другой не любит улыбчивых🧐
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exshepardjack
Ответ rigobersong
Как же любят у нас Венгера возвышать, по сути просто хороший тренер, ни чего великого он не сделал, у того же Симеоне результаты стабильнее, есть еврокубки, есть 2 финала ЛЧ:) У Венгера 3 АПЛ чуть не за 30 лет карьеры:) Сезон без поражений?:) Так такие сезоны были у Милана, Аякса, Ювентуса, Порту. Что-то не слышу как все сезон Конте вспоминают без поражений, да и большинство об этом и не знают, т.к. привыкли слюни пускать на распиаренную АПЛ:))
ну значит понимание футбола у тебя на нуле
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Mykytka
Ответ Микель Венгер
не то что герой судейской саф, да?
Да они не понимают все равно
Требл юнайтинки уже повторили
У них нет особых достижений больше

А вот непобедимые Венгера - это надолго, это знак качества.
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RiverZaebal
Да Венгеру параллельно,Анри точно не самый любый его игрок
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JURAVLI
Ответ Тухель
Лучший ли Пеп тренер последних лет 10? Наверное да, но будут связывать футбол 2010х с Пепом? Нет. За все десятилетие у Пепа только 1 ЛЧ. Есть игроки сборной Испании из РМ или Барсы у них и международные трофеи и ЛЧ или тот же Кроос например он и чемпион мира и многократный победитель ЛЧ. Есть КР и Месси в конце концов.
Все абсолютно наоборот. Лучший ли Пеп тренер? Наверное, нет. Потому что достаточно провалов. Да и сложно выбрать лучшего тренера. Хотя в чемпионатах Пеп доминировал абсолютно бесподобно. И возможно именно это и позволяет его назвать лучшим.
Будут ли связывать футбол 2010 с Пепом? Тут ответ точно да. Потому что никто не менял футбол так, как это сделал Пеп. Весь футбол последних лет по конспектам Гвардиолы: все либо пытаются повторить то, что делает он, либо пытаются противостоять тому, что делает он.
А противопоставлять футболистов тренеру это просто глупо. Точно как противопоставлять Кройфа Михелсу или Блохина Лобоновскому. Есть игроки, которые определяли эпоху, есть тренеры. И среди тренеров последних 10-15 лет именно Гвардиола на вершине.
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dimonivanov
Венгер застегнул пуховик и вышел. А не, не застегнул
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Zamorano 1+8
так Зидан тоже все выиграл на первой работе
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Большое сердце Неймара
Ответ Zamorano 1+8
так Зидан тоже все выиграл на первой работе
Зидан и Пеп, это как школьник и учитель
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Ilya Petrov
Ответ Zamorano 1+8
так Зидан тоже все выиграл на первой работе
Ну работа у Зидана была только в одном месте, в Мадриде, а приходов 2. Тут же речь о том, что Гвардиола выиграл всё в первый сезон своей работы
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VERBLYUD
Ответ rigobersong
Анри сказал полную правду, а я напомню, что его тренировал не только Венгер, но и Анчелотти:))
Анчелотти вообще физрук. У Пепа за последние 6 лет столько же титулов в национальных чемпионатах, сколько у Карло за 40 лет тренерской карьеры.
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Flow market Victor Mercedes
Лысый чпокмастер😎
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Микель Венгер
Ответ QWertY
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не то что герой судейской саф, да?
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Barry
Странно. Анри Венгер открыл и спас карьеру после провала в Ювентусе.
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Jackson Teller
Где-то грустит один Арсен...
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rigobersong
Ответ exshepardjack
ну значит понимание футбола у тебя на нуле
Я же говорю, правда глаза колет:))
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