Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда
Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим футболистом в истории АПЛ.
Британский журнал составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в высшей лиге Англии за период с 1992 года.
Экс-нападающий «Арсенала» занял в нем первое место. В тройку вошли бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.
В первую двадцатку включены:
1. Тьерри Анри
3. Алан Ширер
4. Уэйн Руни
5. Райан Гиггз
6. Эрик Кантона
8. Фрэнк Лэмпард
9. Патрик Виейра
10. Пол Скоулз
11. Харри Кейн
12. Рой Кин
13. Джон Терри
14. Рио Фердинанд
15. Эшли Коул
16. Петер Шмейхель
17. Серхио Агуэро
18. Деннис Бергкамп
19. Мохамед Салах
20. Петр Чех
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Не описать словами связку Анри-Бергкамп!
Анри по делу лучший в истории АПЛ!
так что Фак Фо Фо Ту. футбол командный вид спорта.
Ни Канте, ни КДБ, ни Сильвы, возможно троих лучших хавов в истории АПЛ не считая Лэмпса)
Зато распиаренное бревно на 7 месте с бубликом титулов)
Где Дрогба?
Он с Лестером брал чемпионство,много раз с Сити брал чемпионство,много забивал для полузащитника
В топ-20 нет Азара, Дрогба и Канте? Нет Давида Сильвы, КДБ и Компани?
Самый позорный рейтинг в истории)