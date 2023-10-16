Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда

Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим футболистом в истории АПЛ.

Британский журнал составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в высшей лиге Англии за период с 1992 года.

Экс-нападающий « » занял в нем первое место. В тройку вошли бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.

В первую двадцатку включены:

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2.

3. Алан Ширер

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5. Райан Гиггз

6. Эрик Кантона

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8. Фрэнк Лэмпард

9. Патрик Виейра

10. Пол Скоулз

11. Харри Кейн

12. Рой Кин

13. Джон Терри

14. Рио Фердинанд

15. Эшли Коул

16. Петер Шмейхель

17. Серхио Агуэро

18. Деннис Бергкамп

19. Мохамед Салах

20. Петр Чех

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