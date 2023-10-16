Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда

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Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим футболистом в истории АПЛ.

Британский журнал составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в высшей лиге Англии за период с 1992 года.

Экс-нападающий «Арсенала» занял в нем первое место. В тройку вошли бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.

В первую двадцатку включены:

1. Тьерри Анри

2. Криштиану Роналду

3. Алан Ширер

4. Уэйн Руни

5. Райан Гиггз

6. Эрик Кантона

7. Стивен Джеррард

8. Фрэнк Лэмпард

9. Патрик Виейра

10. Пол Скоулз

11. Харри Кейн

12. Рой Кин

13. Джон Терри

14. Рио Фердинанд

15. Эшли Коул

16. Петер Шмейхель

17. Серхио Агуэро

18. Деннис Бергкамп

19. Мохамед Салах

20. Петр Чех

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116 комментариев

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Evgeny Trifonov
Джеррард выше Лэмпарда ну это уже диагноз. В дурку составителя рейтинга
+97
-30
+67
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Aristokratt
Ответ dino
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Сколько титулов АПЛ у СтивиДжи?🤡
+76
-20
+56
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Tseren031293
Необычайно разносторонний лидер единственной непобедимой команды в АПЛ, сумасшедшие рывки, тонкие передачи, ну и конечно же, фирменный обводящий в дальний угол.
Не описать словами связку Анри-Бергкамп!
Анри по делу лучший в истории АПЛ!
+55
-10
+45
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Beast
где мудрик?!
+36
-14
+22
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Charles Foster Kane
Нету КДБ не то что в топ3, а даже в топ20 - уже все понятно с этим "рейтингом". Из лучшей команды в истории АПЛ, только Агуэро - это уже диагноз
+35
-13
+22
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Evgeny Trifonov
Ответ as009595@icloud.com
Роналду единственный в списке обладатель золотого мяча, который он получил играя в АПЛ
а Майкл Оуэн когда получал Золотой мяч в чемпионате Монголии играл?
+19
0
+19
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Коразон До
как же задолбали эти рейтинги от всех подряд по 8 кругу. для срача и обзывательств. как можно выбрать лучшего между волшебным Анри, надёжным Чехом, вечным Гиггзом. а ещё Шрэк и Ширер и Терри. и все они кому то нравятся. а Кантона просто крадёт сердечко. я не могу мыслить рационально, когда в списке Эрик.
так что Фак Фо Фо Ту. футбол командный вид спорта.
+18
-3
+15
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Proper Chels
Ответ Charles Foster Kane
Нету КДБ не то что в топ3, а даже в топ20 - уже все понятно с этим "рейтингом". Из лучшей команды в истории АПЛ, только Агуэро - это уже диагноз
Вот-вот.
Ни Канте, ни КДБ, ни Сильвы, возможно троих лучших хавов в истории АПЛ не считая Лэмпса)
Зато распиаренное бревно на 7 месте с бубликом титулов)
+17
-4
+13
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Cruel Snake
Что за рейтинг г
Где Дрогба?
+20
-8
+12
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Н.Ф.
Бергкамп почему не в первой десятке?
+12
-2
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Дмитрий Осипов
слушайте, даже я, у которого Джеррард был любимым футболистом, понимаю, что Скоулз был круче, даже круче Лемпарда и прочих Гигзов. Рыжий умел на поле все, что и другие, но делал это так буднично и "просто". После Анри должен быть Скоулз, а потом уже всякие Криштиану.
+10
-1
+9
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as009595@icloud.com
Ответ заблокированному пользователю
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Роналду единственный в списке обладатель золотого мяча, который он получил играя в АПЛ
+17
-8
+9
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Алексей Иванов
Считаю что во многих номинациях не заслуженно обделяют Мареза
Он с Лестером брал чемпионство,много раз с Сити брал чемпионство,много забивал для полузащитника
+8
-1
+7
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ARCAN
Кантона на 6-м это просто позорище, его не должно быть и в 20-ке. Как же он потряс впечатлительных англичан!!! Но это неудивительно, когда в лиге феерили люди типа Уве Реслера и прочих Фашану
+9
-2
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Игорь Климов
Первое место Анри не вызывает вопросов, был лучшим в АПЛ.
+7
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Men77
Опять второй.Да что ж ты будешь делать(
+5
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AnMe
Всегда смешно с этих рейтингов ))))
+4
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Ложный Латераль
Ответ Lionel Van Damme
Роналду??? Роналду???
За всю историю английского футбода всего 6 игроков выигрывали Золотой Мяч. Один из них - Роналду за МЮ времён Алекса Фергюсона.
+4
0
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Proper Chels
Слиппи скользящий зероАПЛ выше величайшего британского хава оллтайм Лэмпса?)
В топ-20 нет Азара, Дрогба и Канте? Нет Давида Сильвы, КДБ и Компани?

Самый позорный рейтинг в истории)
+10
-7
+3
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TC@ER18
Слиппи джи надо было давать как лучший скользящий АПЛ ;)
+4
-1
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Tristan...
И не нашлось места Суаресу... Хотя, зная отношение к нему от руководства АПЛ, не удивлюсь, если его даже в топ 100 не внесли
+3
0
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fc_kg
Бекхэм, Оуэн, Видич ....
+3
0
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Aristokratt
Ответ King_X
Комментарий удален пользователем
1, как и у СлиппиДжи)) и причем тут вообще лч? 🤡🤡🤡
+8
-5
+3
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ParvizLNDRreal
Кто видел Анри на пике, тот согласен с этим рейтингом.
+2
0
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Kimbo Slice
где Дрогба?????? они серьёзно??))))
+2
0
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