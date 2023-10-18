Иско об уходе из «Реала»: «Пришлось сделать это. Мне давали понять, что я буду играть мало. Иногда я срывался вместо того, чтобы выложиться еще немного»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Иско Футбол

Иско рассказал о причинах своего ухода из «Реала».

«Мне пришлось уйти из «Реала», потому что я чувствовал, что больше не должен там быть. Но сделать этот шаг и покинуть лучший клуб мира трудно, и еще сложнее выбрать подходящий момент для этого. Такие решения приходится принимать все время.

Внешний шум создается СМИ. Когда ты проводишь неудачный сезон, они вешают на тебя ярлык: «С ним покончено». СМИ возвышают вас, но потом говорят, что с вами покончено, и что пора уходить. СМИ навешивают ярлыки, и люди повторяют за ними. В футболе много желтой прессы, кликбейта – все это не идет на пользу игрокам.

Я всегда верил в себя, в то, что со мной еще не покончено, и я был тем же Иско, что и раньше. Мне лишь нужно было немного уверенности, теперь она у меня есть.

В последние годы [в «Реале»] я был более апатичен из-за обстоятельств, о которых однажды расскажу. Я пробыл там девять лет и был очень счастлив. Но что бы я ни делал, тренеры не собирались давать мне играть. Но пять или шесть лет были очень хорошими, я играл с лучшими игроками мира и выигрывал титулы.

Мне не хватало психологической устойчивости, временами я срывался вместо того, чтобы выложиться еще немного. Мне давали понять, что я буду играть немного, что бы ни произошло.

Решение перейти в « Бетис» было очень легким, я думаю, на это ушло полтора дня. Я хотел играть и соревноваться. У меня были более выгодные предложения из-за рубежа, но я никогда в своей карьере не руководствовался этим», – сказал полузащитник «Бетиса» в интервью Canal Sur.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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ZA.RMA
«Нужно было лишь немного уверенности и теперь она есть» - 🥹🤍

хорошо, что Иско смог решить свои проблемы и перезагрузить свою карьеру
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corazón blanco
Молодец, Иско, что никого не обвиняет в своих проблемах, а говорит, что сам виноват в этой ситуации. Такое редкость на сегодняшний день, многие любят пинать на тренера/руководство. И я очень рад, что Иско снова сейчас получает удовольствие от футбола, а мы в свою очередь получаем удовольствие от игры волшебника.
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