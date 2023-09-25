Иско в 5-й раз признан лучшим игроком матча Ла Лиги. Экс-хавбек «Реала» получал эту награду во всех матчах лиги за «Бетис», кроме игры с «Барсой»

Иско в пятый раз был признан лучшим игроком матча в Ла Лиге.

В воскресенье «Бетис» сыграл вничью с « » в 6-м туре Ла Лиги (1:1). провел на поле всю игру и был признан лучшим игроком матча. С начала сезона полузащитник « » признавался лучшим игроком во всех матчах в за исключением игры против «Барселоны» (0:5).

Иско перешел в «Бетис» на правах свободного агента этим летом. До этого экс-полузащитник « » 7 месяцев находился без клуба после расторжения контракта с «Севильей».

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