Иско в 5-й раз признан лучшим игроком матча Ла Лиги. Экс-хавбек «Реала» получал эту награду во всех матчах лиги за «Бетис», кроме игры с «Барсой»

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Бетис Ла Лига Кадис Иско Футбол

Иско в пятый раз был признан лучшим игроком матча в Ла Лиге.

В воскресенье «Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» в 6-м туре Ла Лиги (1:1). Иско провел на поле всю игру и был признан лучшим игроком матча. С начала сезона полузащитник «Бетиса» признавался лучшим игроком во всех матчах в Ла Лиге за исключением игры против «Барселоны» (0:5).

Иско перешел в «Бетис» на правах свободного агента этим летом. До этого экс-полузащитник «Реала» 7 месяцев находился без клуба после расторжения контракта с «Севильей».

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15 комментариев

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JENNINGS
Приятно наблюдать за Иско! Надеюсь, что у него и дальше будет идти игра за «Бетис»!
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ARIGAMI ARIGAMI
Возрождение Легенды
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Степан Волков
Заслуженная награда и звание!!!
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Manu Maks
Хотя я болельщик Реала, очень хотел видеть его в Барселоне, потому что очень нравится магия Иско! По моему в Барсе он зажёг бы мама не горюй!
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corazón blanco
Приятно наблюдать, что Иско до сих пор - чертовски хорош. А какой гол мог забить, пробив пяткой, но Ледесма отразил удар. Я думал, что после такого неудачного завершения карьеры в Мадриде и неудачи в Севилье карьера яичко пойдет на излет, как у того же Хамеса. И как же я рад, что он снова испытывает радость и наслаждение от футбола и дарит ее нам своими действиями. Волшебник.
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TeddyLasso
Рад, что он наконец-то нашел свой клуб
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D-oh!
Пеллегрино знает, как с ним работать, правда, в целом игра Бетиса не самое яркое зрелище, что в прошлом сезоне, что в этом.
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Арген Каракожоев
А ему всего 31. Хоть карьера и полна трофеев, но есть большая недосказанность.
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Ansu Fati
Да и против Барсы - он единственный с состава Бетис, кто пытался креативить
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Заяцволк
А, это который нашел 25 пачек гашиша с логотипом нашего Ювентуса ? Молодец, на пользу пошло
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факты про футбол
В Реал Мадрид этого перспективного парня!
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barca1899messi
Ответ Manu Maks
Хотя я болельщик Реала, очень хотел видеть его в Барселоне, потому что очень нравится магия Иско! По моему в Барсе он зажёг бы мама не горюй!
ещё два или три года назад когда были слухи о том что он хочет уйти из Реала Я мечтал чтобы Барсы его себе забрала Жаль что не получилось
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Manu Maks
Ответ barca1899messi
ещё два или три года назад когда были слухи о том что он хочет уйти из Реала Я мечтал чтобы Барсы его себе забрала Жаль что не получилось
Ну тогда он сам не хотел уходить из Мадрида, ну Перес вряд ли отдал бы тогда его прямому конкуренту! Вот в прошлом году Барса мог его забрать его как свободного агента! Или в этом году!
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barca1899messi
Ответ Manu Maks
Ну тогда он сам не хотел уходить из Мадрида, ну Перес вряд ли отдал бы тогда его прямому конкуренту! Вот в прошлом году Барса мог его забрать его как свободного агента! Или в этом году!
Я тоже не знаю почему не забрала
Считаю его очень умным игроком
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