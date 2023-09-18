Иско о Ла Лиге: «Пусть «Реал» выиграет трофей, если «Бетис» не сможет. «Мадрид» – самый важный клуб в моей карьере, хотя мне следовало уйти раньше, возможно»

Иско пожелал «Реалу» удачи в борьбе за победу в Ла Лиге.

Испанский полузащитник выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год и покинул клуб на правах свободного агента.

«Я не чувствовал, что в последние годы [в «Реале»] ко мне относились несправедливо, хотя, думаю, я мог бы играть больше. Футбол сложен, важно уметь адаптироваться к любой ситуации. Я больше сосредоточен на том, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию, чем на том, что могут сделать другие.

Мне бы хотелось получить теплый прием от болельщиков [на «Сантьяго Бернабеу»], потому что «Реал» был самой важной командой в моей карьере, которую я всегда буду любить и уважать. Я всегда старался делать все что мог, хотя, возможно, мне следовало уйти раньше из-за моей ситуации в последнее время. Но из всего можно извлечь уроки.

«Реал», « » и « » – главные кандидаты на победу в . «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если « » не сможет выиграть [Ла Лигу], то пусть выиграет « », – сказал полузащитник « ».

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