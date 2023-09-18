Иско о Ла Лиге: «Пусть «Реал» выиграет трофей, если «Бетис» не сможет. «Мадрид» – самый важный клуб в моей карьере, хотя мне следовало уйти раньше, возможно»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Бетис Ла Лига Иско Футбол

Иско пожелал «Реалу» удачи в борьбе за победу в Ла Лиге.

Испанский полузащитник выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год и покинул клуб на правах свободного агента.

«Я не чувствовал, что в последние годы [в «Реале»] ко мне относились несправедливо, хотя, думаю, я мог бы играть больше. Футбол сложен, важно уметь адаптироваться к любой ситуации. Я больше сосредоточен на том, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию, чем на том, что могут сделать другие.

Мне бы хотелось получить теплый прием от болельщиков [на «Сантьяго Бернабеу»], потому что «Реал» был самой важной командой в моей карьере, которую я всегда буду любить и уважать. Я всегда старался делать все что мог, хотя, возможно, мне следовало уйти раньше из-за моей ситуации в последнее время. Но из всего можно извлечь уроки.

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» – главные кандидаты на победу в Ла Лиге. «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если «Бетис» не сможет выиграть [Ла Лигу], то пусть выиграет «Реал Мадрид», – сказал полузащитник «Бетиса».

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23 комментария

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JENNINGS
Приятно слышать такие слова от Волшебника!🎩
Успехов в «Бетисе», Иско! Надеюсь, мы ещё не раз увидим свою магию и страсть на поле, пусть и в футболке другого клуба!
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corazón blanco
Такие лестные слова от Иско очень приятны и молодец, что не стал ныть, а сказал, что не чувствует, что поступили с ним как-то несправедливо. Все яичко прекрасно понимает, когда появилась в его жизни Сара Сальмо футбол отошел на второй план. Рад, что в Бетисе у него снова вернулась любовь к футболу, даже в вера в разгромном матче смотрелся весьма неплохо. Да и в первых четырех турах был признан лучшим игроком матча.
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xDe xDe
Иско высказался максимально корректно, насколько вообще возможно. Если не нынешний клуб, то тот, где он провёл лучшие годы карьеры и набрал чашек. Без Иско нет диско, удачи ему в Бетисе, сезон огненно начал)
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Sul Abd
Ответ Bunyod Turgunov
Волшебника? А что он показал такого волшебного? Был игрок топ уровня 2-3 года и всё. Его игру показывает нынешний Педри но почему-то его не называешь волшебником
Ахахахаххахаха Педри пусть хоть в одном финале ЛЧ сыграет потом будешь сравнивать...
Но например в плане игровой манеры Иско более Барселонский чем Мадридский игрок...
Но ромб Реала с Иско взял 3 ЛЧ подряд...
Так что спс Иско за всё ! Мог бы на самом деле уйти на год , два раньше.
Как говорится NO ISCO , NO DISCO)
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madaev
Не следовало, волшебник
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VuNePonimaete
Ответ Экспертное мнение
Жаль Иску, вместо того чтобы стать легендой в Барсе вроде Иньесты, выбрал непонятный кабинет и стал забытым игроком. Прайм Иско времен Малаги считался игроком уровня ЗМ, но выбрал не ту сторону, одна ошибка и ты ошибся.
Да, такой потенциал выступлений в Лиге Европы потерял, эхх
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0:4 на спотифай камп ноу
Спасибо Волшебник, твоя магия и улыбка навсегда в наших сердцах
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VuNePonimaete
Ответ Экспертное мнение
Потенциал требла в 2015 году хотел ты сказать? Хотя в мадридском словаре слова требл вроде нет, погугли что это такое
Куда уж все это до 5 побед в Лиге Чемпионов за карьеру, ровно столько же, сколько у одного клуба из провинции за всю его историю, да?
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Emilpers88
Твои слова да Богу в уши
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курский вокзал. стою
Ну не знаю на счёт уйти раньше. Выиграл с Реалом 5 ЛЧ(пусть и на скамейке в основном), такое есть у единиц игроков и то все с Реала) а вообщем у него 19 трофеев с РМ за 8 лет, это же топ😃 да и стата хорошая
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Nik Yeremich
бетис после 5:0 от Барсы потерял шансы на титул в Ла Лиге? да он оптимист
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belikovda.90
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Ответ VuNePonimaete
Да, такой потенциал выступлений в Лиге Европы потерял, эхх
Лучше играть в навес бол Зидана и автобус папы Карло)))
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VuNePonimaete
Ответ belikovda.90
Лучше играть в навес бол Зидана и автобус папы Карло)))
Собаки лают, караван идет
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VuNePonimaete
Собаки лают, караван идет
Согласен, поэтому 0 треблов за всю историю) Даже МС хватило 10 лет для требла
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VuNePonimaete
Ответ belikovda.90
Согласен, поэтому 0 треблов за всю историю) Даже МС хватило 10 лет для требла
Т.е ты согласен со своим статусом собаки?) вопросов больше нет
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