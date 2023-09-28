«Интер» хочет подписать Иско свободным агентом в 2024-м. У хавбека «Бетиса» 5 наград игроку матча за 7 туров Ла Лиги

Теги Интер Бетис серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Иско Футбол

«Интер» заинтересован в трансфере Иско.

По данным Estadio Deportivo, полузащитник «Бетиса» привлек внимание «нерадзурри», получив 5 наград лучшему игроку матча за 7 туров Ла Лиги.

Миланцы надеются подписать бывшего футболиста «Реала» в качестве свободного агента в 2024 году. Они готовы предложить ему выгодные финансовые условия.

При этом соглашение Иско с «Бетисом» предполагает автоматическое продление по достижении им определенного количества игр. Отмечается, что и руководство испанского клуба будет готово обсудить с игроком заключение многолетнего договора с повышенной зарплатой.

За 7 матчей в Ла Лиге в нынешнем сезоне Иско забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Иско в 5-й раз признан лучшим игроком матча Ла Лиги. Экс-хавбек «Реала» получал эту награду во всех матчах лиги за «Бетис», кроме игры с «Барсой»

Идеальный союз уже работает: Иско с Пеллегрини снова вместе. Теперь в «Бетисе»

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7 комментариев

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kaka10
и Белингема в 2034
+14
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Юлия Закаблукова
Мне тоже иско нравится, он красивый
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Dastanation
чувак был полгода свободным агентом и нашел команду под занавес трансферного окна. Хз его ожидания по зп, но всегда считал что чемпионат Италии ему хорошо подходит, кроме пожалуй Милана и Лацио где ему нет места, остальные все команды он бы усилил без вопросов
+1
0
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