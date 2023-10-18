Где смотреть Челси – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 21 октября

В субботу, 21 октября, сыграют Челси и Арсенал в 9 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Арсенал

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Арсенал

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