Где смотреть Челси – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 21 октября
В субботу, 21 октября, сыграют Челси и Арсенал в 9 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Арсенал
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Челси – Арсенал
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