Челси – Арсенал: прогноз на матч 21.10.2023, чемпионат Англии, АПЛ

21 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится поединок девятого тура АПЛ. Челси будет принимать Арсенал Микеля Артеты. Дерби стартует в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Арсенала с форой 0 (1,72); тотал меньше 3 голов (1,52).

Челси

«Синие» несколько поправили свое положение в таблице АПЛ перед международной паузой. Подопечные Маурисио Почеттино одержали две победы кряду (+ в Кубке Лиги был обыгран Брайтон) и поднялись на 11 место, имея в активе 11 баллов. Челси по-прежнему далек от идеала, однако Почеттино успел зафиксировать прогресс в игре своей команды.

«Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге мы будем способны добиться успеха. Это лишь вопрос времени. Нам нужен спокойный подход к оценке всех футболистов и команды в целом. Полагаю, что у нас уже есть определенный рост», – говорит главный тренер клуба со «Стэмфорд Бридж».

Следует заметить, что у Челси имеется весьма обширный список травмированных игроков. На долгий срок выбыли Кристофер Нкунку, Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана и Ромео Лавиа. Определенные проблемы имеются у Армандо Брои и Акселя Дисаси. Из хороших новостей – к дерби с Арсеналом может успеть восстановиться капитан «синих» Рис Джеймс. Ожидается, что он сможет помочь своей команде в субботу.

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Арсенал

«Канониры» солидно начали новую кампанию в Премьер-Лиге и делят первую строчку с Тоттенхэмом. Перед международной паузой подопечные Микеля Артеты наглядно продемонстрировали серьезность своих амбиций, грохнув Манчестер Сити. Арсенал очень грамотно отработал в обороне, одолев «горожан» со счетом 1:0.

«Я горжусь своей командой. Мы провели отличный матч против топ-соперника. Мы хорошо выходили из-под давления, а это очень непростая задача, когда вы играет с такой командой как Манчестер Сити. Я доволен качеством нашего выступления, это важная победа в контексте психологического настроя команды», – отмечает наставник Арсенала.

Если говорить о кадровых проблемах, то Арсенал надолго потерял защитника Юррьена Тимбера. Вингеры Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и центрбек Уильям Салиба должны успеть восстановиться к дерби с Челси.

Челси – Арсенал: история личных встреч

Суммарно соперники провели 172 матча в рамках английской Премьер-Лиги. Ощутимое преимущество на стороне «канониров» – 68 побед при 54 поражениях. Еще 50 дерби завершились мировым исходом.

Последний раз Арсенал уступал в противостоянии с Челси в рамках АПЛ в августе 2021 года. Тогда «синие» одолели принципиального оппонента со счетом 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Челси – Арсенал

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом дерби Арсенал. БК BetBoom предлагает поставить на победу «канониров» с коэффициентом 2,37. Успех Челси оценивается цифрой 3,06. На ничью дают 3,46.

Также следует заметить, что букмекеры не ждут слишком результативной игры. BetBoom дает на стандартный тотал больше 2,5 голов кеф 1,95. Тотал меньше предлагают взять за 1,91.

Как отмечалось выше, «синие» находятся только в начале пути. Не стоит переоценивать достижения Челси в играх с хромающим Фулхэмом и слабеньким Бёрнли Венсана Компани.

Мы считаем, что Арсенал будет лучше готов к матчу на «Стэмфорд Бридж». Артета умеет справляться с Челси и мы полагаем, что «канониры» как минимум не уступят. БК BetBoom дает на победу Арсенала с форой 0 коэффициент 1,72.

В качестве бонуса можно подстраховаться и заиграть тотал меньше 3 мячей. BetBoom предлагает поставить на такой исход событий с кефом 1,52 (рабочий вариант для экспресса).

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