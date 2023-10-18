Балотелли жалеет об уходе из «Интера» и «Ман Сити» и о переходе в «Ливерпуль»: «Я мог бы войти в историю «нерадзурри»

Теги Интер Ливерпуль Рафаэль Бенитес Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Марио Балотелли Футбол

Марио Балотелли рассказал, о чем сожалеет за время карьеры.

«Я жалею о трех вещах. Мне бы хотелось никогда не покидать тот «Интер», хотя именно Бенитес настаивал на моем уходе. Возможно, я мог бы войти в историю «нерадзурри».

А еще, оглядываясь назад, я бы никогда не покинул «Манчестер Сити» и также не перешел бы в «Ливерпуль», – заявил в эфире TV Play итальянский форвард, играющий за турецкий клуб «Адана Демирспор».

Балотелли играл за «Интер» 2007 по 2010 год, затем перешел в «Сити», оттуда в 2013-м перебрался в «Милан», а в 2014-м стал игроком «Ливерпуля», откуда в 2016-м ушел в «Ниццу».

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12 комментариев

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David Aprasidze
Вспомнил наше убийственное трио: Балотелли, Ламберт, Борини.
+15
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Bring Me The Horizon
Ответ Mohnatiy
А мог бы пожалеть об одной вещи - что вовремя за голову не взялся.
Он до сих пор так и не взялся за неё
+6
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Руслан Платонов
Талантище, жаль не реализовал потенциал
+6
-2
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Ovsyankin
Ответ Руслан Платонов
Талантище, жаль не реализовал потенциал
Все он реализовал, и титулы есть, и за сборную попылил, и в ПЕРВОМ чемпионском шейховском сезоне Ман Сити принял прямое участие, в частности отдал голевую на Агуэро на 90+++
+2
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Mohnatiy
А мог бы пожалеть об одной вещи - что вовремя за голову не взялся.
+1
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Рашпель793
Ну в историю Марио всё равно вошёл, хотя бы своим пофигизмом на всё. Эдакий Кокорин на максималках. Помнить Марио ещё долго будут и вспоминать о его нереализованном в полной мере потенциалом.
А ведь тогда на Евро 12 в какой-то момент реально показалось, что он взялся за голову и наконец-то станет топом. Но по сути это стало его финальной яркой вспышкой на топ-уровне.
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Гамаль Хайдаров
жалеть надо что не приложил всех усилий
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Алксандр Гадюшкин
если бы он профессионально относился к футболу мог бы войти в историю любого из этих клубов.Сам виноват
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Sergey Kuznetsov
это он еще у Тен Хага не играл с его то мятежным духом
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Александр Костенко
Наглядный пример как променять талант на гулянки, пофигизм и еще кучу трешовых историй.
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песидог
Ответ David Aprasidze
Вспомнил наше убийственное трио: Балотелли, Ламберт, Борини.
🥲
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Liquidozz
Ответ David Aprasidze
Вспомнил наше убийственное трио: Балотелли, Ламберт, Борини.
И Адам с Даунингом в пз🤦
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