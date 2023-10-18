Балотелли жалеет об уходе из «Интера» и «Ман Сити» и о переходе в «Ливерпуль»: «Я мог бы войти в историю «нерадзурри»
Марио Балотелли рассказал, о чем сожалеет за время карьеры.
«Я жалею о трех вещах. Мне бы хотелось никогда не покидать тот «Интер», хотя именно Бенитес настаивал на моем уходе. Возможно, я мог бы войти в историю «нерадзурри».
А еще, оглядываясь назад, я бы никогда не покинул «Манчестер Сити» и также не перешел бы в «Ливерпуль», – заявил в эфире TV Play итальянский форвард, играющий за турецкий клуб «Адана Демирспор».
Балотелли играл за «Интер» 2007 по 2010 год, затем перешел в «Сити», оттуда в 2013-м перебрался в «Милан», а в 2014-м стал игроком «Ливерпуля», откуда в 2016-м ушел в «Ниццу».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А ведь тогда на Евро 12 в какой-то момент реально показалось, что он взялся за голову и наконец-то станет топом. Но по сути это стало его финальной яркой вспышкой на топ-уровне.