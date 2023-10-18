Балотелли жалеет об уходе из «Интера» и «Ман Сити» и о переходе в «Ливерпуль»: «Я мог бы войти в историю «нерадзурри»

Марио Балотелли рассказал, о чем сожалеет за время карьеры.

«Я жалею о трех вещах. Мне бы хотелось никогда не покидать тот «Интер», хотя именно настаивал на моем уходе. Возможно, я мог бы войти в историю «нерадзурри».

А еще, оглядываясь назад, я бы никогда не покинул « » и также не перешел бы в « », – заявил в эфире TV Play итальянский форвард, играющий за турецкий клуб «Адана Демирспор».

играл за « » 2007 по 2010 год, затем перешел в «Сити», оттуда в 2013-м перебрался в «Милан», а в 2014-м стал игроком «Ливерпуля», откуда в 2016-м ушел в «Ниццу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию