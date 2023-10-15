Златан раскритиковал Балотелли. Марио в ответ выложил фото с кубком ЛЧ

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Марио Балотелли соцсети ахахаха Футбол

Марио Балотелли ответил в соцсетях на критику от Златана Ибрагимовича.

Экс-форвард «Милана» и сборной Швеции заявил, что Балотелли не смог раскрыть свой потенциал.

«У него было так много возможностей использовать свой талант и изменить свое будущее. Правда, он никогда ими не пользовался», – сказал Ибрагимович.

В ответ Балотелли опубликовал в сторис свою фотографию с кубком Лиги чемпионов, отметив аккаунт Ибрагимовича.

Отметим, что Златан не выигрывал Лигу чемпионов ни разу в своей карьере. Балотелли сделал это в составе «Интера» в сезоне-2009/10, перед началом которого Ибрагимович покинул «нерадзурри» и перешел в «Барселону».

В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в неполных 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле.

Изображение: instagram.com/mb459

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36 комментариев

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Ебздрогыч
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле.

Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
+82
-10
+72
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marchellinos
Только сам Марио не сильно причастен к кубку.
+26
-6
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Oleg Olegov
Ответ Ебздрогыч
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле. Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
Там с Рубином у него был фантастический матч с точки зрения дисциплины и КК, у Маура про это наглядная история есть)
+16
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+16
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rigobersong
Ответ Ебздрогыч
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле. Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
Так Марио был молодым футболистом, а в атаке играли ЭтоО, Милито, Пандев. А тот матч с Рубином в группе был решающим, в том матче только победа Интер устраивала, и Супер Марио сделал результат:)
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Oleg Olegov
Ну самый крутой момент в карьере Балотелли это полуфинал ЧЕ12. Если бы вдруг он затащил финал, то точно котировался бы как номер один в мире, хотя бы некоторое время.
+9
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Оригинальный Ник
Ответ Ебздрогыч
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле. Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
Златан даже так не смог взять. Он вообще мало что смог во время своей карьеры
+10
-3
+7
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n666
Ответ Ебздрогыч
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле. Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
«Рубин» в ЛЧ.
Эх, это было так давно, будто в прошлой жизни ☹️
+6
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+6
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Евгений Головин
Ответ Oleg Olegov
Ну самый крутой момент в карьере Балотелли это полуфинал ЧЕ12. Если бы вдруг он затащил финал, то точно котировался бы как номер один в мире, хотя бы некоторое время.
Месси тогда 91 гол забил, так что без шансов. Но в топ-3 его бы вознесли конечно
+7
-2
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Oleg Olegov
Ответ n666
«Рубин» в ЛЧ. Эх, это было так давно, будто в прошлой жизни ☹️
Я году в 1995 на верил, что Рубин может в Первой лиге оказаться. Для меня это был середняк втордива. Уж тем более не верил, что через 15 лет это будет чемпион. Все еще будет. Снова. И лч будет)
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Футбольные Хроники
А в чем Ибра не прав? С Марио везде нянчились, даже у Моуриньо он не показал 30% своих возможностей. Всю жизнь Балло ведёт себя как ребёнок
+7
-4
+3
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Стахович
Ахах.Зачёт.Боснийский павлин много болтает а то
+7
-5
+2
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Стахович
Носатый хоть в полуфинале ЛЧ играл?)
+3
-1
+2
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RokeSantaCruz
Эпично он удалился, в матче с Рубином. Моуринью рассказывал, как в перерыве разговаривал с Марио, просил играть аккуратно, не схватить вторую жёлтую. И что же сделал Бало в первую очередь, выйдя на поле?
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Chyngyz Orozaliev
дураком был, дураком остался супер Марио
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n666
Ответ RokeSantaCruz
Эпично он удалился, в матче с Рубином. Моуринью рассказывал, как в перерыве разговаривал с Марио, просил играть аккуратно, не схватить вторую жёлтую. И что же сделал Бало в первую очередь, выйдя на поле?
Это рассказ про матч в Казани, а 1+1 он сделал в заключительном матче группы в Милане
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VERBLYUD
Бензема брал ЗМ, Суарес и Левандовски по 2 ЗБ, все трое выигрывали ЛЧ, а у нашего Златана ничего нет😢
+2
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VERBLYUD
Ответ Гамарджоба Генацвале
Стата против дижонов претендует на ЗМ в том числе. Но там великолепная стата против дижонов, а тут ненужная стата, понимать надо.
Дижон давно не играет в лиге 1)
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kiper88
Ответ М-У-С Л-И-М
Златану не сильно везло с клубами и также со сборной тоже просто) ЛЧ выигрывает команда а не игрок. Он с Интера перешел в Барсу чтоб выиграть ЛЧ но именно тогда Интер выбил его Барсу из ЛЧ ) и выиграл. Это невезение
Златану не везло с клубами? Интер и Барса выиграла ЛЧ после его ухода. Он играл то в грандах, дело в нем, он не дает результат
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Дмитрий Рабко
Ответ VERBLYUD
Бензема брал ЗМ, Суарес и Левандовски по 2 ЗБ, все трое выигрывали ЛЧ, а у нашего Златана ничего нет😢
Прямо Гиггз.
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Goozla
Ответ Ебздрогыч
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле. Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
у разных людей есть склонность не любить футбол в себе, а любить себя а футболе.
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василий иванов
шах и мат!
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basme1
Сам этот ответ прекрасно показывает, насколько Бало дурной, и не учится.
Ладно, просрать карьеру, как говорится, бывает. Не всем дана сила воли, думалка и сознательность в комплект к таланту.
Но в свои 33 вот так глупо кичиться чужим, по сути, достижентем 13-летней давности - это клиника.
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Слончик
Балотелли это Кокоша на максималках. Чашка, обломившаяся за полтора гола Рубину, ничего не меняет.
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Иван Петров
Потенциал то не раскрыл Балотелли в итоге,
какой же он мега "умный" этот ребенок.
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Politruk
"Я больше Ибрагимович, чем сам Ибрагимович" добавил Марио.
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