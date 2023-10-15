Марио Балотелли ответил в соцсетях на критику от Златана Ибрагимовича.

Экс-форвард « » и сборной Швеции заявил, что Балотелли не смог раскрыть свой потенциал.

«У него было так много возможностей использовать свой талант и изменить свое будущее. Правда, он никогда ими не пользовался», – сказал Ибрагимович.

В ответ Балотелли опубликовал в сторис свою фотографию с кубком , отметив аккаунт Ибрагимовича.

Отметим, что не выигрывал Лигу чемпионов ни разу в своей карьере. сделал это в составе « » в сезоне-2009/10, перед началом которого Ибрагимович покинул «нерадзурри» и перешел в «Барселону».

В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в неполных 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле.

Изображение: instagram.com/mb459

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