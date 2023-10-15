Златан раскритиковал Балотелли. Марио в ответ выложил фото с кубком ЛЧ
Марио Балотелли ответил в соцсетях на критику от Златана Ибрагимовича.
Экс-форвард «Милана» и сборной Швеции заявил, что Балотелли не смог раскрыть свой потенциал.
«У него было так много возможностей использовать свой талант и изменить свое будущее. Правда, он никогда ими не пользовался», – сказал Ибрагимович.
В ответ Балотелли опубликовал в сторис свою фотографию с кубком Лиги чемпионов, отметив аккаунт Ибрагимовича.
Отметим, что Златан не выигрывал Лигу чемпионов ни разу в своей карьере. Балотелли сделал это в составе «Интера» в сезоне-2009/10, перед началом которого Ибрагимович покинул «нерадзурри» и перешел в «Барселону».
В том сезоне итальянец забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в неполных 8 матчах ЛЧ (оба действия в игре в группе с «Рубином» – 2:0), в плей-офф он сыграл 63 минуты, в финале не выходил на поле.
Изображение: instagram.com/mb459
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Да уж, подколол так подколол. Судя по стате, практически в одиночку взял ЛЧ
Эх, это было так давно, будто в прошлой жизни ☹️
Ладно, просрать карьеру, как говорится, бывает. Не всем дана сила воли, думалка и сознательность в комплект к таланту.
Но в свои 33 вот так глупо кичиться чужим, по сути, достижентем 13-летней давности - это клиника.
какой же он мега "умный" этот ребенок.