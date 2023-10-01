Марио Балотелли: «Таарабт техничнее Неймара. Но Неймар – феномен»

Теги Адель Таарабт высшая лига Турция Неймар высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Марио Балотелли Аль-Наср Дубай Аль-Ахли Джидда Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли считает, что Адель Таарабт техничнее Неймара.

«Для меня Таарабт технически сильнее Неймара.

Неймар – абсолютный феномен, он слишком силен, и мы, конечно, не можем их сравнивать, но если говорить только о технике, то Таарабт сильнее», – сказал Марио, игравший с Аделем в «Милане», в подкасте Vox to Box.

Балотелли сейчас играет за «Адана Демирспор» в Турции, Неймар – за «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии, а Таарабт – за «Аль-Наср» в ОАЭ.

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13 комментариев

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Экспертное мнение
Куарежма - техничнее Криша. Но Роналду - клубника.
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Ansu Fati
Помню Таарабта только по ранним версиям PES 2010-2013, где тот быстро набирал рейтинг 109))
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Cearvm
Таарабт, конечно, был очень техничным, но учитывая уровень сопротивления, на котором они показывали финты, это сравнение уровня таланта Куарежмы и Роналду. Близко по нарезкам и очень далеко в реальности.
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Злобный Конь
Феномен - это Роналдо. Ошибочно называвшийся "Зубастиком".
Неймар - больше пиара.
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Pashen_23
Помнится казался будущей звездой Таарабт
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Злобный Конь
Ответ Великий Алонсо
Сапогов лучше чем наш Месси
В "Ювентусе" поняли что они дно для уровня Сапогова. Расписались в своей никчёмности...
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