Марио Балотелли: «Таарабт техничнее Неймара. Но Неймар – феномен»

Марио Балотелли считает, что Адель Таарабт техничнее Неймара.

«Для меня Таарабт технически сильнее .

Неймар – абсолютный феномен, он слишком силен, и мы, конечно, не можем их сравнивать, но если говорить только о технике, то Таарабт сильнее», – сказал Марио, игравший с в «Милане», в подкасте Vox to Box.

сейчас играет за « » в Турции, Неймар – за « » в Саудовской Аравии, а Таарабт – за «Аль-Наср» в ОАЭ.

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