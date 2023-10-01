Марио Балотелли: «Таарабт техничнее Неймара. Но Неймар – феномен»
Марио Балотелли считает, что Адель Таарабт техничнее Неймара.
«Для меня Таарабт технически сильнее Неймара.
Неймар – абсолютный феномен, он слишком силен, и мы, конечно, не можем их сравнивать, но если говорить только о технике, то Таарабт сильнее», – сказал Марио, игравший с Аделем в «Милане», в подкасте Vox to Box.
Балотелли сейчас играет за «Адана Демирспор» в Турции, Неймар – за «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии, а Таарабт – за «Аль-Наср» в ОАЭ.
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Неймар - больше пиара.