Балотелли об Ибрагимовиче: «Фото с кубком ЛЧ я хотел сказать, что участвовал в важных матчах, а Златан пропадал в некоторых из них. Его уход помог «Интеру» выиграть»
Марио Балотелли дал ответ критиковавшему его Златану Ибрагимовичу.
«Странно, что Златан публично набросился на меня без какой-либо причины. Мне все равно, нравится ли ему Леау больше, чем я, это был глуповатый комментарий.
Выложив картинку с кубком Лиги чемпионов, я просто хотел сказать, что участвовал в важных матчах, а он, возможно, пропадал в некоторых из них.
Я совершенно точно чувствую, что этот трофей мой. Я не думал, что в этом есть какие-то сомнения, до этого дня. Когда клуб выигрывает ЛЧ, невозможно не отдать должное всем членам команды. Матерацци, скажем, мало играл в ЛЧ в сезоне-2009/10, но нельзя сказать, что он не победитель турнира.
Я совершил несколько ошибок, мог иначе распорядиться своим талантом. Да, Ибрагимович действительно всегда говорил мне, что я могу добиться большего, но в остальном он заблуждается. Возможно, я мог выиграть «Золотой мяч», это точно.
Я как личность всегда был сильнее Ибрагимовича, вот почему он не создавал мне особых проблем. Однако его присутствие шло мне на пользу. Старшим братом для меня скорее был Матерацци, чем Златан.
Я бы сказал, что уход Златана помог «Интеру» выиграть ЛЧ. Милито был как царь Мидас, превращал в золото все, к чему прикасался, а Это′О всегда вносил решающий вклад. К тому же я отлично сработался со Снейдером», – сказал форвард «Адана Демирспор» в интервью TV Play.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Балотелли: 453 игры, 184 гола
Ибра: 866 игр, 511 голов
Один сезон Ибры в Милане с чемпионством после 11 лет > всей карьеры Балотелли
Роналду 10 за 7 игр в 2017
Неймар 7 за 6 в 2015