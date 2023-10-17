Балотелли об Ибрагимовиче: «Фото с кубком ЛЧ я хотел сказать, что участвовал в важных матчах, а Златан пропадал в некоторых из них. Его уход помог «Интеру» выиграть»

Теги Интер Марко Матерацци Златан Ибрагимович Уэсли Снейдер Самюэль Это′О Диего Милито серия А Италия высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли дал ответ критиковавшему его Златану Ибрагимовичу.

«Странно, что Златан публично набросился на меня без какой-либо причины. Мне все равно, нравится ли ему Леау больше, чем я, это был глуповатый комментарий.

Выложив картинку с кубком Лиги чемпионов, я просто хотел сказать, что участвовал в важных матчах, а он, возможно, пропадал в некоторых из них.

Я совершенно точно чувствую, что этот трофей мой. Я не думал, что в этом есть какие-то сомнения, до этого дня. Когда клуб выигрывает ЛЧ, невозможно не отдать должное всем членам команды. Матерацци, скажем, мало играл в ЛЧ в сезоне-2009/10, но нельзя сказать, что он не победитель турнира.

Я совершил несколько ошибок, мог иначе распорядиться своим талантом. Да, Ибрагимович действительно всегда говорил мне, что я могу добиться большего, но в остальном он заблуждается. Возможно, я мог выиграть «Золотой мяч», это точно.

Я как личность всегда был сильнее Ибрагимовича, вот почему он не создавал мне особых проблем. Однако его присутствие шло мне на пользу. Старшим братом для меня скорее был Матерацци, чем Златан.

Я бы сказал, что уход Златана помог «Интеру» выиграть ЛЧ. Милито был как царь Мидас, превращал в золото все, к чему прикасался, а Это′О всегда вносил решающий вклад. К тому же я отлично сработался со Снейдером», – сказал форвард «Адана Демирспор» в интервью TV Play.

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21 комментарий

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Гномович!
Ну тут по фактам, Интер избавился от него и Моуриньо поднял кубок ЛЧ , Барса избавилась от него и Штарк поднял кубок ЛЧ с Барселоной.
+25
-6
+19
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Стахович
Браво Марио👏🏻Носатый босниец много болтает а то
+11
-5
+6
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Стахович
И бегает по клубам-конкурентам всю карьеру как сами знаете кто.Не зря в Швеции снесли памятник носатого)
+10
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+6
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<~Inter~>
Так весь пафос Ибры появился лишь после Барселоны. В том Интере было немало более авторитетных игроков способных заткнуть Ибру в раздевалке
+7
-3
+4
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YOUKNOWRA
Подрос Марио :)
+4
-2
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Lindeman
Да здравствует, новый король!
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Xell
Ответ <~Inter~>
Так весь пафос Ибры появился лишь после Барселоны. В том Интере было немало более авторитетных игроков способных заткнуть Ибру в раздевалке
Там главный был кэп. Дзанетти))
+2
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johnydorian
Ответ Стахович
Балотелли на Евро-2012 > вся карьера Ибрагимовича.Носатый реально ничем не помог ни клубам в еврокубках,ни в сборной
Смешно.
Балотелли: 453 игры, 184 гола
Ибра: 866 игр, 511 голов

Один сезон Ибры в Милане с чемпионством после 11 лет > всей карьеры Балотелли
+6
-5
+1
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Руслан1313
Комментарий удален пользователем
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No.7
Златан лега 🔝 , а ты всё просрал…
+7
-7
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Direct free kick
Голы в плей-офф ЛЧ. Цыган 10 за всю карьеру.
Роналду 10 за 7 игр в 2017
Неймар 7 за 6 в 2015
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Вячеслав Тотров
самое удивительное для меня во всем этом- это то,что Балотелли знает кто такой Мидас
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Salamat Tolegen
Ответ johnydorian
Смешно. Балотелли: 453 игры, 184 гола Ибра: 866 игр, 511 голов Один сезон Ибры в Милане с чемпионством после 11 лет > всей карьеры Балотелли
Ибра провел свои лучшие годы за Интер а не за Милан
+1
-1
0
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Сергей Орлов
Ответ Гномович!
Ну тут по фактам, Интер избавился от него и Моуриньо поднял кубок ЛЧ , Барса избавилась от него и Штарк поднял кубок ЛЧ с Барселоной.
Смешно)
0
0
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