Маскерано о поездке Месси и Ди Марии на ЧМ-2026: «Они бойцы и будут бороться за место в сборной до конца. Но сейчас они наслаждаются моментом после всего, через что прошли ради титула»
Хавьер Маскерано рассказал, собирается ли Лионель Месси еще раз выступить на ЧМ.
- Поедут ли Месси и Ди Мария на ЧМ-2026?
– Мы не слишком много говорили о будущем, они сосредоточены на великолепном сегодняшнем дне. И здорово, что все именно так. Если бы после всего, через что они прошли ради завоевания титула, они думали о будущем, насладиться моментом не удалось бы.
Они достигли успеха потому, что бойцы по духу и будут бороться за свое место в составе до конца. Все будет зависеть от того, насколько далеко они готовы зайти.
Лео сейчас совершенно спокоен. Победа на Кубке Америки принесла ему душевное спокойствие, и закрепила его победа на ЧМ. Сейчас я вижу, что он наслаждается каждым днем, наслаждается хорошей атмосферой в сборной, той любовью, которую заслужила национальная команда, – сказал бывший защитник сборной Аргентины.
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