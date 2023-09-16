Маскерано о поездке Месси и Ди Марии на ЧМ-2026: «Они бойцы и будут бороться за место в сборной до конца. Но сейчас они наслаждаются моментом после всего, через что прошли ради титула»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Хавьер Маскерано Анхель Ди Мария ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Хавьер Маскерано рассказал, собирается ли Лионель Месси еще раз выступить на ЧМ.

- Поедут ли Месси и Ди Мария на ЧМ-2026?

– Мы не слишком много говорили о будущем, они сосредоточены на великолепном сегодняшнем дне. И здорово, что все именно так. Если бы после всего, через что они прошли ради завоевания титула, они думали о будущем, насладиться моментом не удалось бы.

Они достигли успеха потому, что бойцы по духу и будут бороться за свое место в составе до конца. Все будет зависеть от того, насколько далеко они готовы зайти.

Лео сейчас совершенно спокоен. Победа на Кубке Америки принесла ему душевное спокойствие, и закрепила его победа на ЧМ. Сейчас я вижу, что он наслаждается каждым днем, наслаждается хорошей атмосферой в сборной, той любовью, которую заслужила национальная команда, – сказал бывший защитник сборной Аргентины.

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3 комментария

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Hella black
Вполне возможно ! Другое дело,нужно ли это Лёне и Димке ? А так оба в порядке и вполне могут откатать ещё один Мундиаль.
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Фран
Ещё достаточно долго до ЧМ. Я думаю все симпатизирующие Аргентине, да и нейтральные болельщики очень хотели бы видеть обоих в США. Маска правильно сказал, пока стоит наслаждаться моментом. Аргентина в любом случае будет на ЧМ в Америке. А уж Лео там сам решит как быть. Тем более до ЧМ ещё важных матчей хоть отбавляй.
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