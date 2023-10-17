Уильямс о Месси: «Один из величайших в истории, благодаря ему на МЛС будут обращать внимание. Даст Бог, пересекусь с Лео еще раз – хочу поиграть в США»

Иньяки Уильямс высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

« показывает отличный футбол, он один из величайших нападающих в истории. Он вызывает восторг. Теперь настала его очередь насладиться Соединенными Штатами.

Я верю, что люди в США будут обращать внимание на благодаря великим игрокам, которые приезжают туда, и Лео – один из них.

Сейчас я хорошо играю в « », но однажды, когда я уже не буду так полезен команде, я хотел бы продолжить карьеру в США, потому что мне хотелось бы пожить там год или два. Если Бог даст, я смогу оказаться в МЛС и снова пересечься с Лео», – сказал нападающий «Атлетика» в интервью журналисту Клаудио Бонусу.

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