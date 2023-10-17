Уильямс о Месси: «Один из величайших в истории, благодаря ему на МЛС будут обращать внимание. Даст Бог, пересекусь с Лео еще раз – хочу поиграть в США»

Теги МЛС Атлетик Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Иньяки Уильямс Интер Майами Футбол

Иньяки Уильямс высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

«Месси показывает отличный футбол, он один из величайших нападающих в истории. Он вызывает восторг. Теперь настала его очередь насладиться Соединенными Штатами.

Я верю, что люди в США будут обращать внимание на МЛС благодаря великим игрокам, которые приезжают туда, и Лео – один из них.

Сейчас я хорошо играю в «Атлетике», но однажды, когда я уже не буду так полезен команде, я хотел бы продолжить карьеру в США, потому что мне хотелось бы пожить там год или два. Если Бог даст, я смогу оказаться в МЛС и снова пересечься с Лео», – сказал нападающий «Атлетика» в интервью журналисту Клаудио Бонусу.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

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Zed_patriot
Ответ Leon Petov
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хнык хнык 🐫
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
А величайший в истории португальский Бог футбола, легендарный номер 7 родом из Фуншала. Великий Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру 🙏
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vincere
Ответ Zed_patriot
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У тебя самого с географией проблемы.
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