Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в 2024-м: «Кубок Америки – и все»

Анхель Ди Мария сообщил, что завершит карьеру в сборной Аргентины летом.

« – и после него все. Это будет последнее, что я сделаю в сборной.

« » дала мне возможность продолжить играть за национальную команду, и я бы очень этого хотел. Я делаю все, чтобы в ней оказаться», – сказал 35-летний вингер, сейчас восстанавливающийся от травмы, в эфире радиопередачи Todo Pasa.

Ди Мария играет за с 2008 года и провел в ее составе 134 матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Возвращение Ди Марии в «Бенфику» – идеальный ход. Как же я рад

Игра: проверьте свою футбольную орфографию