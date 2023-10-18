Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в 2024-м: «Кубок Америки – и все»
Анхель Ди Мария сообщил, что завершит карьеру в сборной Аргентины летом.
«Кубок Америки – и после него все. Это будет последнее, что я сделаю в сборной.
«Бенфика» дала мне возможность продолжить играть за национальную команду, и я бы очень этого хотел. Я делаю все, чтобы в ней оказаться», – сказал 35-летний вингер, сейчас восстанавливающийся от травмы, в эфире радиопередачи Todo Pasa.
Ди Мария играет за Аргентину с 2008 года и провел в ее составе 134 матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
Возвращение Ди Марии в «Бенфику» – идеальный ход. Как же я рад
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
один только арабский принц инстаграма будет до старости пробовать выиграть ЧМ, причем его глоров устроит даже и то, что будет он сидеть в глухом запасе. ему не привыкать - ведь "ЧЕ имени Эдера" так и был выигран.
Он же с 2000 года играет
Ну понятно куда камень кидаешь
Год уже прошло может пора остыть?