Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в 2024-м: «Кубок Америки – и все»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария сообщил, что завершит карьеру в сборной Аргентины летом.

«Кубок Америки – и после него все. Это будет последнее, что я сделаю в сборной.

«Бенфика» дала мне возможность продолжить играть за национальную команду, и я бы очень этого хотел. Я делаю все, чтобы в ней оказаться», – сказал 35-летний вингер, сейчас восстанавливающийся от травмы, в эфире радиопередачи Todo Pasa.

Ди Мария играет за Аргентину с 2008 года и провел в ее составе 134 матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кубок Америки 2024 года пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Возвращение Ди Марии в «Бенфику» – идеальный ход. Как же я рад

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14 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Давай ДиМа, по традиции, с голом в финале!)
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Человек1991
Ди Мария очень хорош в этом сезоне в Бенфике , 6 голов и 2 голевые в 9 играх .
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atomio
имхо и Месси завершит.

один только арабский принц инстаграма будет до старости пробовать выиграть ЧМ, причем его глоров устроит даже и то, что будет он сидеть в глухом запасе. ему не привыкать - ведь "ЧЕ имени Эдера" так и был выигран.
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swzvtc8jq9
Ответ Leon Petov
Аргентина останется без главного тащера в 21 веке
21 веке
Он же с 2000 года играет
Ну понятно куда камень кидаешь
Год уже прошло может пора остыть?
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VERBLYUD
Ответ Roman
Всем ясно, что это Месси помогал Ди Марии, а не наоборот)
Без Месси Ди Мария никогда не сыграл бы в финалах)
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Shuller18
Ответ VERBLYUD
Без Месси Ди Мария никогда не сыграл бы в финалах)
Без Ди Мария Месси никогда бы финал не выиграл)
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