Альбертини об игромании Тонали и Фаджоли: «Поколение неподготовленных детей – они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими. Те, кто совершил ошибку, ответят – так будет правильно»

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Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии.

Напомним, полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингера «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли.

Впоследствии Тонали сообщил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также заявил об игровой зависимости своего клиента.

«Я лишь хочу сказать, что мы имеем дело с поколением неподготовленных детей. Их завалили деньгами, но они не умеют ими распоряжаться... Они поддаются искушению по глупости.

С соцсетями, интернетом и другими «возможностями» шансы совершить ошибку возрастают, особенно при отсутствии необходимого образования. Я говорю вам это как отец 22-летнего юноши.

Существуют установленные правила и штрафные санкции. Нам все еще предстоит определить личную ответственность, не поддаваясь желанию преждевременно обвинить.

Мы говорим об очень серьезных вещах. Я надеюсь, что вовлеченные в это игроки смогут объяснить ситуацию и вскоре вернутся на поле. Радоваться чужой беде нехорошо, но те, кто поступил неправильно, ответят за это, поскольку так будет правильно», – сказал бывший игрок «Милана» в интервью Libero.

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Drob003
Да какая лудомания? Лудомания, я так понимаю, это идеальный вариант для линии защиты адвокатами. Апеллируя на неë игрокам по сути ничего не будет. Но по факту то они вряд ли являются лудоманами. Или Вы думаете что любой человек, кто ставит или проявляет интерес к ставкам является лудоманом? Что за бред...
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Константин Эсперов
Лудомания не приговор дл футболиста
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Yri Yrov
ставки зло, и самое большое зло это хотеть отыграться, больше потеряешь, жаль в адреналине никого не слушал
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Mohnatiy
Если здоровенные мужики в 23-24 года "неподготовленные дети" - ну что ж, мои соболезнования.
Остальные, надеюсь, глядя на чужие ошибки своих не понаделают.
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