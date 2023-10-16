Альбертини об игромании Тонали и Фаджоли: «Поколение неподготовленных детей – они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими. Те, кто совершил ошибку, ответят – так будет правильно»
Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии.
Напомним, полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингера «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли.
Впоследствии Тонали сообщил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также заявил об игровой зависимости своего клиента.
«Я лишь хочу сказать, что мы имеем дело с поколением неподготовленных детей. Их завалили деньгами, но они не умеют ими распоряжаться... Они поддаются искушению по глупости.
С соцсетями, интернетом и другими «возможностями» шансы совершить ошибку возрастают, особенно при отсутствии необходимого образования. Я говорю вам это как отец 22-летнего юноши.
Существуют установленные правила и штрафные санкции. Нам все еще предстоит определить личную ответственность, не поддаваясь желанию преждевременно обвинить.
Мы говорим об очень серьезных вещах. Я надеюсь, что вовлеченные в это игроки смогут объяснить ситуацию и вскоре вернутся на поле. Радоваться чужой беде нехорошо, но те, кто поступил неправильно, ответят за это, поскольку так будет правильно», – сказал бывший игрок «Милана» в интервью Libero.
Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
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Остальные, надеюсь, глядя на чужие ошибки своих не понаделают.