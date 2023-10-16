Альбертини об игромании Тонали и Фаджоли: «Поколение неподготовленных детей – они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими. Те, кто совершил ошибку, ответят – так будет правильно»

Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии.

Напомним, полузащитника « » Сандро Тонали и вингера « » Николо подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли.

Впоследствии Тонали сообщил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также заявил об игровой зависимости своего клиента.

«Я лишь хочу сказать, что мы имеем дело с поколением неподготовленных детей. Их завалили деньгами, но они не умеют ими распоряжаться... Они поддаются искушению по глупости.

С соцсетями, интернетом и другими «возможностями» шансы совершить ошибку возрастают, особенно при отсутствии необходимого образования. Я говорю вам это как отец 22-летнего юноши.

Существуют установленные правила и штрафные санкции. Нам все еще предстоит определить личную ответственность, не поддаваясь желанию преждевременно обвинить.

Мы говорим об очень серьезных вещах. Я надеюсь, что вовлеченные в это игроки смогут объяснить ситуацию и вскоре вернутся на поле. Радоваться чужой беде нехорошо, но те, кто поступил неправильно, ответят за это, поскольку так будет правильно», – сказал бывший игрок «Милана» в интервью Libero.

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

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