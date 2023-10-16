Ибрагимович об игромании Тонали: «Это как наркотик, ему надо помочь. Я тоже играл в казино»

Теги Милан Златан Ибрагимович Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Сандро Тонали Футбол

Златан Ибрагимович высказался о скандале, в который попал Сандро Тонали.

Напомним, полузащитника «Ньюкасла» Тонали и вингера «Астон Виллы» Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Сандро намерен обратиться к психологу для лечения от игровой зависимости.

«Я мало что знаю об этой истории, я никогда не замечал в нем ничего странного. Но не нужно судить человека, пока не узнаете всего.

Если он действительно страдает от игровой зависимости, нужно помочь ему, потому что это как наркотик.

Я тоже играл в казино, потому что каждый делает со своими деньгами то, что хочет. Но нужно понимать ситуацию», – сказал бывший нападающий «Милана». 

Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол. Они едва не плакали на допросе

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5 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Казино, в котором играл Ибра, обанкротилось как только он туда вошел.
+13
-2
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SpoSuShi
И огромная реклама букмекерской конторы на странице новости, вот это я понимаю продвижение бренда.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Казино, в котором играл Ибра, обанкротилось как только он туда вошел.
Владелец казино, после того как Ибра зашёл в игорное заведение: е*****й рот этого казино.
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+1
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Billy_Shears
Когда кому-то деньги некуда девать, и все развлечения испробованы, а у кого-то не хватает денег на лечение настоящих заболеваний, помогать надо первым..
Я даже знаю как: лишние деньги первых передавать вторым.
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