Ибрагимович об игромании Тонали: «Это как наркотик, ему надо помочь. Я тоже играл в казино»

Златан Ибрагимович высказался о скандале, в который попал Сандро Тонали.

Напомним, полузащитника « » и вингера «Астон Виллы» Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Сандро намерен обратиться к психологу для лечения от игровой зависимости.

«Я мало что знаю об этой истории, я никогда не замечал в нем ничего странного. Но не нужно судить человека, пока не узнаете всего.

Если он действительно страдает от игровой зависимости, нужно помочь ему, потому что это как наркотик.

Я тоже играл в казино, потому что каждый делает со своими деньгами то, что хочет. Но нужно понимать ситуацию», – сказал бывший нападающий «Милана».

Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол. Они едва не плакали на допросе

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