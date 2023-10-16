Ибрагимович об игромании Тонали: «Это как наркотик, ему надо помочь. Я тоже играл в казино»
Златан Ибрагимович высказался о скандале, в который попал Сандро Тонали.
Напомним, полузащитника «Ньюкасла» Тонали и вингера «Астон Виллы» Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Сандро намерен обратиться к психологу для лечения от игровой зависимости.
«Я мало что знаю об этой истории, я никогда не замечал в нем ничего странного. Но не нужно судить человека, пока не узнаете всего.
Если он действительно страдает от игровой зависимости, нужно помочь ему, потому что это как наркотик.
Я тоже играл в казино, потому что каждый делает со своими деньгами то, что хочет. Но нужно понимать ситуацию», – сказал бывший нападающий «Милана».
Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол. Они едва не плакали на допросе
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я даже знаю как: лишние деньги первых передавать вторым.