Новосельцев о том, что игра сборной строится от обороны через пас: «Хотим играть в современный атакующий футбол – надо заставлять все академии работать в таком стиле»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин детский футбол тактика Иван Новосельцев Футбол

Иван Новосельцев высказался о тактике сборной России.

«Я вижу, что игра строится от обороны через пас. Независимо от набора игроков.

Какое решение? Если мы хотим играть в современный атакующий футбол, тогда надо заставлять все академии работать в таком стиле», — сказал экс-игрок сборной России.

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3 комментария

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zuma
это что, новый эксперт?
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НеПотерплю!
В смысле заставлять?) А если не будут - то штрафовать?
+1
0
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Wiley Fox
Не знаю, что там увидел этот колхозник и адепт ббпе

Карпинский стиль ростова и сборной - это антифубол

Зачем это прививать детям?
+1
0
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