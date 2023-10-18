Новосельцев о том, что игра сборной строится от обороны через пас: «Хотим играть в современный атакующий футбол – надо заставлять все академии работать в таком стиле»
Иван Новосельцев высказался о тактике сборной России.
«Я вижу, что игра строится от обороны через пас. Независимо от набора игроков.
Какое решение? Если мы хотим играть в современный атакующий футбол, тогда надо заставлять все академии работать в таком стиле», — сказал экс-игрок сборной России.
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