Новосельцев о том, что игра сборной строится от обороны через пас: «Хотим играть в современный атакующий футбол – надо заставлять все академии работать в таком стиле»

Иван Новосельцев высказался о тактике сборной России.

«Я вижу, что игра строится от обороны через пас. Независимо от набора игроков.

Какое решение? Если мы хотим играть в современный атакующий футбол, тогда надо заставлять все академии работать в таком стиле», — сказал экс-игрок сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию