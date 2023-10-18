Денис Угаров: «Ерохин засиделся в «Зените». Приелось сидеть в запасе, выходя на две-три минуты»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Угаров Александр Ерохин Футбол

Денис Угаров считает, что «Зенит» должен расстаться с Александром Ерохиным.

– Некоторым футболистам уже приелось находиться в «Зените» и все время выигрывать. А кому-то просто – сидеть в запасе, выходя на две-три минуты. Наверное, надо было пораньше эту ситуацию взъерошить, кого-то передернуть, чтобы и дальше играть на определенном уровне.

В «Зените» немного запоздал момент, когда следовало резко поменять состав... Тот же Ерохин. Он, наверное, хороший футболист, но засиделся здесь. И от Дзюбы, как я говорил, надо было раньше избавляться, отправлять в другой клуб.

– Побоялись резать курицу, несущую золотые яйца. То есть, голы.

– Сейчас есть ребята, которые не играют постоянно. И какая внутри коллектива создается обстановка? Наверняка они недовольны, негатив какой-то. Надо постоянно заниматься командой, чтобы не возникало таких моментов.

Что же касается дальнейшего развития событий, то, думаю, «Зенит» дальше будет выправляться. Все важные матчи у петербуржцев еще впереди. И с теми же «Крыльями», и с «Краснодаром» – своими непосредственными конкурентами, – сказал экс-игрок «Зенита».

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5 комментариев

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Доктор Верховцев
Ерохина, значит, на волю отпустить, а на замены кто выходить будет? Он сидит-сидит, потом выйдет в нужное время и зарешает. У него, так-то, стата нефиговая, учитывая его игровое время.
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Ызяя
Ответ Доктор Верховцев
Ерохина, значит, на волю отпустить, а на замены кто выходить будет? Он сидит-сидит, потом выйдет в нужное время и зарешает. У него, так-то, стата нефиговая, учитывая его игровое время.
относительно молодой Миранчук сидит - нормально
старичок Ерохин выходит с пользой - засиделся. ))
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Simplicissimus
34 года ему, в этом возрасте наши паспарту обычно и угасают
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Zenith forever
Ответ Доктор Верховцев
Ерохина, значит, на волю отпустить, а на замены кто выходить будет? Он сидит-сидит, потом выйдет в нужное время и зарешает. У него, так-то, стата нефиговая, учитывая его игровое время.
Когда такое было?
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