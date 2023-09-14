«Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ

«Зенит» исключил Александра Ерохина из заявки команды в Мир РПЛ.

33-летний хавбек появился в списке отзаявленных футболистов на сайте лиги.



Напомним, в четверг, 14 сентября в России закрывается трансферное окно.

выступает за « » с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 на его счету 7 матчей и одна результативная передача.

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