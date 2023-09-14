«Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин Футбол

«Зенит» исключил Александра Ерохина из заявки команды в Мир РПЛ.

33-летний хавбек появился в списке отзаявленных футболистов на сайте лиги. 
 
Напомним, в четверг, 14 сентября в России закрывается трансферное окно.

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 на его счету 7 матчей и одна результативная передача.

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30 комментариев

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Дмитрий Калибабчук
вот это поворот 😲
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Ебздрогыч
Я думаю, половина клубов РПЛ с удовольствием взяла бы к себе Ерохина
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Зелёный гопник
Саня нам нужен, что за дела ?!
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schwein
И заявил за Зенит-2.
Формальность для соблюдения регламента, все равно заявка сквозная.
+6
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Oleg Olegov
В Ювентус на замену Погба?
+4
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tolobas
Будет возможность как свободному агенту вне трансферного окна перейти куда-нибудь
+2
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Ndrew
В Аль-Хиляль уходит?
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Мага Магамедов
надеюсь перейдет Урал
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Владислав88
Ответ Константин Эсперов
Нет . Ерохин в любой момент могли исключить из заявки, в любой , так как он не делает разницу , как и Мостовой , как и Бакаев.
Мостовой как раз делает, в отличие от Сутормина и Чистякова.
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Ярик01
Ниже статья: "только Ерохин остался в «Зените» после массовой закупки-2017. Тогда потратили 85 млн евро".
V - выполнено )
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Тралл из Питера
Ответ schwein
И заявил за Зенит-2. Формальность для соблюдения регламента, все равно заявка сквозная.
Не понял, а почему за Зенит-2 заявили, знаешь? Что за фарм будет играть?
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Владислав88
Спасибо за голы в команде, Александру Юрьевичу! Отличный, был джокер в своё время. Но годы берут своё.
П.С. Зенит максимально по-свински поступил со своим ветеранов. Расставаться надо было летом, что он спокойно новый клуб мог найти, а не в последний день трансферного окна. И вообще есть и более бесполезные игроки, тот же Сутормин, за которого ЦСКА 3млн, или Бакаева, за которого гроша ломаного никто не даст.
Политика Зенита при Вегане росто омеэрзительна. До упора держа игроков, которые самим не нужен, но в том же время, заслуженных людей выкидывают пинком под зад.
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mr.beager
🥺😭😭😭🙏
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Владислав88
Надо ему в Урал к Грише Иванову возвращаться. Самый оптимальный вариант.
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Boogle
Ответ Ебздрогыч
Я думаю, половина клубов РПЛ с удовольствием взяла бы к себе Ерохина
Сочи всех опередит)
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Владислав88
Ответ Честный контроль
За что?
За возраст. После подписания Изидора, у него даже на замену не будет шансов выйти.
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Игорь Ерофеенков
о как
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Виталий Попов
зря
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шатанледс 12
Вы чего????? Короля не трогать, холопы вы несноснын!! Выкидывайте лучше Бакаева!
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АланСмити
В этом сезоне даже больше играл, чем прежде. Единственное объяснение, что у него в этом году контракт заканчивается и вряд ли Зенит предложил бы ему контракт больше года и то не факт. Возможно, какой-то клуб предложил контракт на 3 года и клуб пошёл на встречу.
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who_to_I
Для Дружка Барбоскина место освободили
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Eric_Cartman
Обедни не портил, со скамейки. Но исключать в последний день перед закрытием ТО это свинство
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Никита Самарин
Новая интрига дня 🧐
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gukmamop
Неужели уедет бить рекорды в Аравию? 😱
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London-D
Скорее всего игровой номер меняет
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