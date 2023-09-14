«Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ
«Зенит» исключил Александра Ерохина из заявки команды в Мир РПЛ.
33-летний хавбек появился в списке отзаявленных футболистов на сайте лиги.
Напомним, в четверг, 14 сентября в России закрывается трансферное окно.
Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 на его счету 7 матчей и одна результативная передача.
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Формальность для соблюдения регламента, все равно заявка сквозная.
V - выполнено )
П.С. Зенит максимально по-свински поступил со своим ветеранов. Расставаться надо было летом, что он спокойно новый клуб мог найти, а не в последний день трансферного окна. И вообще есть и более бесполезные игроки, тот же Сутормин, за которого ЦСКА 3млн, или Бакаева, за которого гроша ломаного никто не даст.
Политика Зенита при Вегане росто омеэрзительна. До упора держа игроков, которые самим не нужен, но в том же время, заслуженных людей выкидывают пинком под зад.