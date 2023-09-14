«Зенит» об исключении Ерохина из заявки на РПЛ: «Технический момент. Александр в заявке дубля, она сквозная»
В «Зените» объяснили, почему исключили Александра Ерохина из заявки на Мир РПЛ.
«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.
Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», – сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.
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