«Зенит» об исключении Ерохина из заявки на РПЛ: «Технический момент. Александр в заявке дубля, она сквозная»

В «Зените» объяснили, почему исключили Александра Ерохина из заявки на Мир РПЛ.

«Это исключительно технический момент: заявляется за дубль « » для выступления в ФНЛ-2.

Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», – сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

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