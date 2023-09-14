«Зенит» об исключении Ерохина из заявки на РПЛ: «Технический момент. Александр в заявке дубля, она сквозная»

Теги Зенит премьер-лига Россия Зенит-2 Александр Ерохин Футбол

В «Зените» объяснили, почему исключили Александра Ерохина из заявки на Мир РПЛ.

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.

Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», – сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

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6 комментариев

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Leon Betov
Российский Гави )
+7
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Камбоджа Иванов
Ответ Ебздрогыч
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Как там сквозная заявка с КС?
+3
-2
+1
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Камбоджа Иванов
Очень странно, что отзаявляют Ерохина, а не мертвейшего Коваленко, который сейчас даже до уровня Васильева не дотягивает. Да и возраст позволяет.
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Dmitry Orlov
Ответ Камбоджа Иванов
Очень странно, что отзаявляют Ерохина, а не мертвейшего Коваленко, который сейчас даже до уровня Васильева не дотягивает. Да и возраст позволяет.
Да какая разница кого? Просто надо вписываться в 13+12, где 12 - доморощенные. Фернандес таковым не является, возможно, это не сразу поняли.
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