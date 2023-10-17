Самедов о ничьей России с Кенией: «Зачем бросаться такими словами, как «позор»? Бывают такие неудачные дни, ничего не поделаешь»

Александр Самедов призвал не ругать сборную России за ничью с Кенией (2:2).

«Не ожидал увидеть такой счет. Не могу сказать, недооценка ли это соперника. Но видите, как бывает в футболе: доставила неприятности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.

Критика в адрес сборной? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как «позор». В любом случае я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь, бывают такие неудачные дни. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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