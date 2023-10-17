Самедов о ничьей России с Кенией: «Зачем бросаться такими словами, как «позор»? Бывают такие неудачные дни, ничего не поделаешь»

Теги Александр Самедов Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Самедов призвал не ругать сборную России за ничью с Кенией (2:2).

«Не ожидал увидеть такой счет. Не могу сказать, недооценка ли это соперника. Но видите, как бывает в футболе: Кения доставила неприятности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.

Критика в адрес сборной? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как «позор». В любом случае я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь, бывают такие неудачные дни. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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5 комментариев

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Николай С.
Футбольная команда, в том числе и сборная наша, существует для болельщиков, а не для отдыха. Приехали в сборную, погуляли, покатали мячик.
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Damien King
неудачные дни бывают, конечно. Жаль, что выпадают они на день матчей
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Этот Райола хочет денег
Для игроков и тренера сейчас игры за сборную как чемодан без ручки. Вроде и отказаться нельзя, но и настраиваться и рвать жилы не пойми для чего, без турнирных задач им неохота. Имеем что имеем
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Д.Н.Л
Бывают такие неудачные сборные, ну ничего не поделаешь. Бывает.
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