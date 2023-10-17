Сергей Балахнин: «Сборная России опустилась очень низко, с Кенией игры не было – сумбур и суета! Зато много несуразных ошибок»

Сергей Балахнин раскритиковал сборную России за матч против Кении (2:2).

Что сказать? В любой сборной должны собираться лучшие футболисты страны. При этом играть ниже своего уровня команда не должна.

Вчера команда показала не свой уровень. Вчера сборная опустилась очень низко, хотя такого происходить не должно. Как таковой игры не было. Сумбур и суета!

Осознанных действий в обороне и атаке лично я не увидел, зато было много несуразных ошибок. Это даже нет смысла долго обсуждать. Только в последние минуты начали создавать давление. И то только благодаря желанию и индивидуальному мастерству», – сказал бывший тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию