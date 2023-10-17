«Неймар – один из величайших в истории бразильского и мирового футбола. Ни один тренер в мире не откажется от него». Тренер Бразилии Диниз о форварде

Главный тренер сборной Бразилии доволен игрой Неймара.

«Ни один тренер в мире не отказался бы от с его голодом и энтузиазмом.

[В матче против Венесуэлы] он был ключевым игроком, отдал голевую передачу. Я уже говорил, что Неймар – один из величайших игроков в истории бразильского и мирового футбола.

Стоит упомянуть о статистике Неймара – он первый почти по всем важным для нападающего параметрам – по голам, передачам, дриблингу, первый по оценкам за матч... Цифры объясняют, почему он здесь», – сказал .

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