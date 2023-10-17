«Неймар – один из величайших в истории бразильского и мирового футбола. Ни один тренер в мире не откажется от него». Тренер Бразилии Диниз о форварде

Теги Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Фернандо Диниз Футбол

Главный тренер сборной Бразилии доволен игрой Неймара.

«Ни один тренер в мире не отказался бы от Неймара с его голодом и энтузиазмом.

[В матче против Венесуэлы] он был ключевым игроком, отдал голевую передачу. Я уже говорил, что Неймар – один из величайших игроков в истории бразильского и мирового футбола.

Стоит упомянуть о статистике Неймара – он первый почти по всем важным для нападающего параметрам – по голам, передачам, дриблингу, первый по оценкам за матч... Цифры объясняют, почему он здесь», – сказал Фернандо Диниз.

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19 комментариев

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corazón blanco
Ответ n9mn977m27
Один из величайших бездарей в истории мирового футбола 😅
Миллионы мальчишек по всему земному шару мечтают быть таким бездарем. Лучший бомбардир сборной Бразилии, бенефис в Лиге Чемпионов 2015 года, где он начиная с 1/4 забивал в каждом матче и в трио МСН показывал захватывающий футбол. То, что Неймар не полностью реализовал свой потенциал- безусловно. Но говорить так об одном из ярчайших игроков не слишком правильно и красиво.
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Николай С.
Неймар-супер!
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Парень со двора Шмурнова
Когда он был на поле, почти всегда он делал разницу. Неимоверный талант, который, к сожалению, оказался сильно подвержен травмам, да и окружение откровенно зас#рало голову ненужными алчными мыслями.

Тем не менее ему всего 31 год и он по-прежнему в полном порядке, на такого игрока хочется смотреть всегда и всем, кто любит футбол, мне кажется.
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Donald Subanov
Ответ Гномович!
Даже в топ-10 не входит. 1. Пеле 2. Роналдо 3. Гарринча 4. Зико 5. Ромарио 6. Роналдиньо 7. Ривалдо 8. Кафу 9. Р. Карлос 10. Сократес
лучший бомбардир в истории сборной не может войти в топ-10 ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Он у меня в Пес Мобайл уже не тащит, что про реальный футбол говорить
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Человек1991
Тренер Бразилии Денис )
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Коразон До
*Энрике
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Гномович!
Даже в топ-10 не входит.
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Зико
5. Ромарио
6. Роналдиньо
7. Ривалдо
8. Кафу
9. Р. Карлос
10. Сократес
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Cearvm
Динизкины рассказы)
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chouchou
Ответ n9mn977m27
Один из величайших бездарей в истории мирового футбола 😅
хорош бездарь..первый в мире по ассистам в матчах сборных
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n9mn977m27
Ответ Парень со двора Шмурнова
Когда он был на поле, почти всегда он делал разницу. Неимоверный талант, который, к сожалению, оказался сильно подвержен травмам, да и окружение откровенно зас#рало голову ненужными алчными мыслями. Тем не менее ему всего 31 год и он по-прежнему в полном порядке, на такого игрока хочется смотреть всегда и всем, кто любит футбол, мне кажется.
Ещё давно был видос добрый с ним где Ней танцует под данза кудуро)
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Коразон До
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он у меня в Пес Мобайл уже не тащит, что про реальный футбол говорить
почему Неймар должен псов тащить?
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denis_denis
Ответ Человек1991
Тренер Бразилии Денис )
кстати денисы там реально встречаются))
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Iamliam
Ответ ddddan 2
а почему Роналдиньо который поиграл на хорошем уровне всего 2 года входит?
Потому что 10 лет играл в топ-коубах, брал ЧМ, ЗМ, ЛЧ. То есть выигрывал все значимые футбольные трофеи. Кроме того играл волшебно, а еще один из лучших игроков в истории по пробитию штрафных.
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