«Неймар – один из величайших в истории бразильского и мирового футбола. Ни один тренер в мире не откажется от него». Тренер Бразилии Диниз о форварде
Главный тренер сборной Бразилии доволен игрой Неймара.
«Ни один тренер в мире не отказался бы от Неймара с его голодом и энтузиазмом.
[В матче против Венесуэлы] он был ключевым игроком, отдал голевую передачу. Я уже говорил, что Неймар – один из величайших игроков в истории бразильского и мирового футбола.
Стоит упомянуть о статистике Неймара – он первый почти по всем важным для нападающего параметрам – по голам, передачам, дриблингу, первый по оценкам за матч... Цифры объясняют, почему он здесь», – сказал Фернандо Диниз.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Тем не менее ему всего 31 год и он по-прежнему в полном порядке, на такого игрока хочется смотреть всегда и всем, кто любит футбол, мне кажется.
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Зико
5. Ромарио
6. Роналдиньо
7. Ривалдо
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