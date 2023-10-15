Родриго о Неймаре: «Лучший игрок сборной Бразилии, независимо от возраста. Он не такой человек, каким его представляют люди»

Нападающий сборной Бразилии Родриго высказался об игре с Неймаром.

«Все, что он делает на поле, нисколько не меняется, независимо от его возраста. У него все те же качества, что и всегда, и он наш главный игрок.

Несмотря на критику, которую он часто получает, те из нас, кто близко с ним знаком, знают, что он нисколько не соответствует тому представлению, которое сложилось о нем у некоторых людей.

Мне грустно видеть некоторые комментарии, так как он мне очень помог. Иногда я нахожусь в своем клубе, и он из Аравии присылает мне сообщения, это очень помогает.

Нет никаких сомнений в том, что, если мы проиграем или сыграем вничью, самая большая ответственность ляжет на него. Но когда мы выигрываем, становится ясно, что он наш лучший игрок», – сказал .

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