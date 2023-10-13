«В жопу себе его засунь». В Неймара бросили пакет с попкорном после матча с Венесуэлой, бразилец нагрубил фанату в ответ
Фанат бросил попкорн в Неймара и разозлил бразильца.
Инцидент произошел после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда форвард «Аль-Хилаля» направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном.
Это разозлило Неймара.
«В жопу себе его засунь. [Прояви] уважение!» – заявил игрок болельщику.
В этом матче Неймар отдал результативную передачу на Габриэла Магальяэса.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
27 комментариев