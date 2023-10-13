Фанат бросил попкорн в Неймара и разозлил бразильца.

Инцидент произошел после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда форвард « » направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном.

Это разозлило Неймара.

«В жопу себе его засунь. [Прояви] уважение!» – заявил игрок болельщику.

В этом матче отдал результативную передачу на Габриэла Магальяэса.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию