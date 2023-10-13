«В жопу себе его засунь». В Неймара бросили пакет с попкорном после матча с Венесуэлой, бразилец нагрубил фанату в ответ

Теги Сборная Бразилии по футболу происшествия болельщики сборная Венесуэлы по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль квалификация ЧМ-2026 Южная Америка брань контент Футбол

Фанат бросил попкорн в Неймара и разозлил бразильца.

Инцидент произошел после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда форвард «Аль-Хилаля» направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном.

Это разозлило Неймара.

«В жопу себе его засунь. [Прояви] уважение!» – заявил игрок болельщику.

В этом матче Неймар отдал результативную передачу на Габриэла Магальяэса.

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27 комментариев

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Блуждающий странник
Ответ A Buk
какое же быдло в ЮА. то в месси плюют, то пакеты тут кидают)))
Ты бы видел как они там "уважают" друг друга на поле. С любым европейским судьей там по 2-3 красные каждый матч бы показывали)
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Блуждающий странник
Обожаю ЮА отбор) всегда веселье. Жаль, что по ночам играют и нельзя смотреть матчи
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Очки Дани Алвеса
Ответ A Buk
какое же быдло в ЮА. то в месси плюют, то пакеты тут кидают)))
А спортс обо всём этом пишет с большим удовольствием))
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Булат Кошкимбаев
Ответ A Buk
какое же быдло в ЮА. то в месси плюют, то пакеты тут кидают)))
Да везде быдло среди болелов футбола. Просто странно, что все делают вид, что это не так.
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A Buk
какое же быдло в ЮА. то в месси плюют, то пакеты тут кидают)))
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Российский пользователь
Новость похожа на предыдущие про плевок,,,дно авторов спортс на сегодня пробито напрочь
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Олег Ринкевич
Ответ A Buk
какое же быдло в ЮА. то в месси плюют, то пакеты тут кидают)))
люди хотели, что бы футболист подкрепился быстрыми углеводами))
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FIFA
Ответ Российский пользователь
Новость похожа на предыдущие про плевок,,,дно авторов спортс на сегодня пробито напрочь
можно подумать одни спортс про это пишет
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ivan Morozov 20
фанат, бросивший пакет с попкорном в неймара, где он сейчас?
Иван Морозов, написавший всем надоевший банальный коммент... да вообще пофиг, где он сейчас.
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инок
Неймар поблагодарил болельщика за то, что бросил всего-то пачку попкорна, а не кирпич какой-нибудь..))
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универсал78
самая креативная новость с матча Бразилия-Венесуэла
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Павел Сморщков
На Габриэла Магальянша.
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Павел Сморщков
А если бы был банан - соевые заверещали бы про "сиссииизьм"?
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Дмитрий Рабко
Ответ A Buk
какое же быдло в ЮА. то в месси плюют, то пакеты тут кидают)))
А может быть Неймара просто хотели подкормить ?
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Oleg Nikolaev
Ответ Блуждающий странник
Ты бы видел как они там "уважают" друг друга на поле. С любым европейским судьей там по 2-3 красные каждый матч бы показывали)
Ну показывали бы и уважение к сопернику появилось бы быстро
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Денис Давыдов
Ответ FIFA
можно подумать одни спортс про это пишет
О спортс, ты мир 🤣
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Сергей Лемской
Ответ FIFA
можно подумать одни спортс про это пишет
Таков, к сожалению, и уровень публики...
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