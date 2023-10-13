Неймар о фанате, бросившем в него попкорн: «Если он так недоволен, пусть выйдет на поле вместо меня. Я сюда не в отпуск приезжаю»

Теги Сборная Бразилии по футболу болельщики сборная Венесуэлы по футболу Неймар Аль-Хилаль квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Неймар предложил фанату, бросившему в него попкорн, играть вместо него.

Инцидент произошел после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда бразилец направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном. Неймар нагрубил фанату в ответ: «В жопу себе его засунь».

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, я приехал заниматься тем, что люблю больше всего – играть в футбол и защищать страну. Очевидно, что мы делаем все, что в наших силах, выкладываемся на полную, но часто результата нет. Это не то, чего ожидают болельщики.

Бросок этого болельщика... Я даже не видел, что это было, понял только, когда в меня прилетело. Я очень разнервничался, я осуждаю такое отношение. Не надо этого делать, это очень плохо для футбола.

Человек, который занимается подобными вещами, необразованный. Он не сможет воспитать своего ребенка наилучшим образом.

Если он так недоволен, пусть получше потренируется и выйдет на поле вместо меня», – заявил игрок «Аль-Хилаля».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Саша Пушкин
Когда Роберто Карлос играл в России, ему кидали банан.
В Неймара бросили попкорн.
Из того, что наши соотечественники кинули в футболиста здоровую пищу, а не эту жаренную отраву, мы можем сделать вывод, что в России здоровое общество.

А какие примеры демагогии известны тебе?
+5
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_FoX-
Ответ Jurgen Klinsmann
сам неймар орксфордский университет, как я понимаю?🤔
"Орксфордский" это где-то в окрестностях Минас Моргула?)
+4
-1
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Иван Гульмеш
Ответ _FoX-
"Орксфордский" это где-то в окрестностях Минас Моргула?)
Не, это Политех в Люберцах
+1
0
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T622222
Редиска
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Jurgen Klinsmann
сам неймар орксфордский университет, как я понимаю?🤔
+2
-2
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atomio
Глупый аргумент. Когда нечего сказать по факту говорить вещи в духе «попробуй сам поиграть» ставит тебя в заведомо проигрышное положение
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whereissuso
Ну, про ребенка он все верно сказал, с другой стороны, неймар и сам не пример для подражания
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Рашпель793
Неймар конечно лентяй и всё такое, но какие к нему претензии на уровне сборных то? Уж что-что, а за сборную Неймар всегда жилы рвёт, причём во всех смыслах. Чувак в принципе наверное ещё карьеру не завершил только потому что нужно сборной пользу приносить и может всё-таки взять ЧМ.
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Плевал я
Ответ _FoX-
"Орксфордский" это где-то в окрестностях Минас Моргула?)
Заг заг))
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ApXuMaHqPuT
Ответ Саша Пушкин
Когда Роберто Карлос играл в России, ему кидали банан. В Неймара бросили попкорн. Из того, что наши соотечественники кинули в футболиста здоровую пищу, а не эту жаренную отраву, мы можем сделать вывод, что в России здоровое общество. А какие примеры демагогии известны тебе?
Фигу кидали свиную голову🐷
0
0
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