Неймар о фанате, бросившем в него попкорн: «Если он так недоволен, пусть выйдет на поле вместо меня. Я сюда не в отпуск приезжаю»

Неймар предложил фанату, бросившему в него попкорн, играть вместо него.

Инцидент произошел после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда бразилец направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном. Неймар нагрубил фанату в ответ: «В жопу себе его засунь».

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, я приехал заниматься тем, что люблю больше всего – играть в футбол и защищать страну. Очевидно, что мы делаем все, что в наших силах, выкладываемся на полную, но часто результата нет. Это не то, чего ожидают болельщики.

Бросок этого болельщика... Я даже не видел, что это было, понял только, когда в меня прилетело. Я очень разнервничался, я осуждаю такое отношение. Не надо этого делать, это очень плохо для футбола.

Человек, который занимается подобными вещами, необразованный. Он не сможет воспитать своего ребенка наилучшим образом.

Если он так недоволен, пусть получше потренируется и выйдет на поле вместо меня», – заявил игрок « ».

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