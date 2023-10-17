«Африканские защитники обыгрывали больше, чем наша атака. Футболисты не берут игру на себя, для РПЛ это не новая проблема». Дьяков о 2:2 с Кенией

Виталий Дьяков назвал недостаток, характерный для игроков сборной России.

сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче (2:2).

«По вчерашней игре можно сказать, что африканские защитники обыгрывали больше, чем наша линия атаки. Центральные защитники кенийцев шли в обыгрыш! Конечно, это авантюрно и неправильно, и хвалить их за это не нужно, но смысл в том, что наши атакующие игроки совсем мало идут в обыгрыш, мало обостряют. Всегда пытаются через пас партнера выводить.

Тот же Мухин: понятно, что в безвыходная ситуация, поэтому он в атаке играет, но почему в сборной два матча практически нападающего играл? Он опорник, который больше на разрушение направлен.

Не знаю, почему наши футболисты не берут на себя игру. В чемпионате России это далеко не новая проблема. Почему, например, восхищались Кварацхелией в « »? Потому что он сам шел, не боялся обыгрывать. В РПЛ мало игроков, которые могут на себя так игру брать», – сказал бывший защитник «Ростова».

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