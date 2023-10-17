«Африканские защитники обыгрывали больше, чем наша атака. Футболисты не берут игру на себя, для РПЛ это не новая проблема». Дьяков о 2:2 с Кенией

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении Виталий Дьяков товарищеские матчи (сборные) Хвича Кварацхелия Максим Мухин Футбол

Виталий Дьяков назвал недостаток, характерный для игроков сборной России.

Сборная России сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче (2:2).

«По вчерашней игре можно сказать, что африканские защитники обыгрывали больше, чем наша линия атаки. Центральные защитники кенийцев шли в обыгрыш! Конечно, это авантюрно и неправильно, и хвалить их за это не нужно, но смысл в том, что наши атакующие игроки совсем мало идут в обыгрыш, мало обостряют. Всегда пытаются через пас партнера выводить.

Тот же Мухин: понятно, что в ЦСКА безвыходная ситуация, поэтому он в атаке играет, но почему в сборной два матча Максим практически нападающего играл? Он опорник, который больше на разрушение направлен.

Не знаю, почему наши футболисты не берут на себя игру. В чемпионате России это далеко не новая проблема. Почему, например, восхищались Кварацхелией в «Рубине»? Потому что он сам шел, не боялся обыгрывать. В РПЛ мало игроков, которые могут на себя так игру брать», – сказал бывший защитник «Ростова».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Baobabb forever
Высказался самый деревянный на моей памяти игрок РПл.
И бабки столько лет по сути не за что большие капали.
Уж ему то молчать в тряпочку на юдо бы
+2
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+2
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ivashka
Ответ Baobabb forever
Высказался самый деревянный на моей памяти игрок РПл. И бабки столько лет по сути не за что большие капали. Уж ему то молчать в тряпочку на юдо бы
Вот это правда, чудесный защитник был))) Чтобы еще игры сборной комментировать
0
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0
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