Ирина Роднина: «Я никогда не ходила на наш футбол, только на ЧМ. Интересна ли мне сейчас сборная? Да Господь с вами...»
Ирина Роднина высказалась о своем отношении к российскому футболу.
«Я никогда не ходила на наш футбол, не посещала матчи, только на чемпионате мира. Мне это не нужно.
Интересна ли мне сейчас сборная России? Да Господь с вами…» – ответила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
16 октября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2).
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Её дочь в настоящее время живёт в Америке.
В 2012 году она вернулась в Россию.
Очень быстро "влилась" в ряды Единой России.
После нескольких неудачных попыток получить депутатский мандат (НЕ набирала нужное количество голосов) она всё таки стала депутатом Госдумы от Омского ФО.
Задаваемые ей вопросы о гражданстве она называла - "Вшивым патриотизмом".
По её мнению неважно где жить, главное то, чем ты занимаешься.
Что она делает в Госдуме?
Да особо ничего (как и большинство знаменитостей).
ЕР набрала в свои ряды много знаменитостей, которые присутствуют "для галочки" на заседаниях и отдают свои голоса за нужные правящей партии законы.
В общем И. Роднина, очень вовремя и хорошо устроилась.
Теперь ей гарантировано множество прописанных законодательством депутатских льгот и привилегий.
Ради них наверное она поддерживает все самые НЕ популярные, но ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ Единой России законы и реформы🤦♂️
Что до её мнения, то я за 62 года ни разу не посетил фигурное катание, гандбол, волейбол...
мне это просто НЕ интересно!!!
нахрена мы это читаем?