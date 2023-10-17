Ирина Роднина: «Я никогда не ходила на наш футбол, только на ЧМ. Интересна ли мне сейчас сборная? Да Господь с вами...»

Ирина Роднина высказалась о своем отношении к российскому футболу.

«Я никогда не ходила на наш футбол, не посещала матчи, только на чемпионате мира. Мне это не нужно.

Интересна ли мне сейчас сборная России? Да Господь с вами…» – ответила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

16 октября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2).

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱