Ирина Роднина: «Я никогда не ходила на наш футбол, только на ЧМ. Интересна ли мне сейчас сборная? Да Господь с вами...»

Теги Сборная России по футболу Ирина Роднина ЧМ-2018 FIFA Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о своем отношении к российскому футболу.

«Я никогда не ходила на наш футбол, не посещала матчи, только на чемпионате мира. Мне это не нужно.

Интересна ли мне сейчас сборная России? Да Господь с вами…» – ответила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

16 октября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2).

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Всем нас рать куда ты ходила и что тебе интересно
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkSK
Интересно ли кому-то мнение родиной? да Бог с Вами..
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
а почему у гражданки США спрашивают о российском футболе??
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Я ни когда не ходил на фигурное катание и надеюсь, что никогда не пойду.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.n.melnikov11111985@icloud.com
Гнать в шею данную даму за ее законотворчество
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Роднина в самом начала девяностых годов, уехала в США, где получила ГРАЖДАНСТВО и работала тренером, её ученики брали высшие награды.

Её дочь в настоящее время живёт в Америке.

В 2012 году она вернулась в Россию.

Очень быстро "влилась" в ряды Единой России.

После нескольких неудачных попыток получить депутатский мандат (НЕ набирала нужное количество голосов) она всё таки стала депутатом Госдумы от Омского ФО.

Задаваемые ей вопросы о гражданстве она называла - "Вшивым патриотизмом".

По её мнению неважно где жить, главное то, чем ты занимаешься.

Что она делает в Госдуме?

Да особо ничего (как и большинство знаменитостей).

ЕР набрала в свои ряды много знаменитостей, которые присутствуют "для галочки" на заседаниях и отдают свои голоса за нужные правящей партии законы.

В общем И. Роднина, очень вовремя и хорошо устроилась.

Теперь ей гарантировано множество прописанных законодательством депутатских льгот и привилегий.

Ради них наверное она поддерживает все самые НЕ популярные, но ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ Единой России законы и реформы🤦‍♂️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
тут уголовников в школу надо устраивать, а вы со своими глупыми вопросами, - ответила Роднина
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Ирина , а Вы не задумывались о том интересно кому то куда Вы ходили , а куда то до сих пор нет ! Миллионы людей не ходят на футбол и не смотрят его , но не сообщают об этом в соцсетях и всем соседям !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
А у меня другой вопрос: каким образом гражданка сша оказалась в Гос Думе? Вы уверены, что она голосует за принятие законов в пользу России, а не сша?
Что до её мнения, то я за 62 года ни разу не посетил фигурное катание, гандбол, волейбол...
мне это просто НЕ интересно!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Я никогда не голосовала без приказа...Господь с вами, как я могу что-то сама решать...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Нашли у кого спросить, ей уже наверное 80 лет, зачем ей футбол, ей бы на лавочке на даче посидеть спокойно или у телевизора, своё фигурное катание посмотреть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Интересно ли нам мнение Родниной? Да Господь с ней, мне например еë мнение по-барабану.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tankist231
Блин, а я никогда на фигурном катании не был, как и многие футболисты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Логинов
Про ту пургу, которую она сейчас в Дуре продвигает, журналист спросить не хочет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0mertas626
именно поэтому и спросим ирину о футболе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kunaguero
А зачем было ходить на ЧМ, если не интересно.. логика, конечно, ок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ахтименко
Господи, ужас, лучше бы промолчала.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sled
Я сейчас больше по уголовникам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
так и твои интервью никому не интересны 🤷‍♂️
нахрена мы это читаем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пончик!
Футбольный болельщик: Роднина? А кто это?.. Депутат...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Петров
Ответ SkSK
Интересно ли кому-то мнение родиной? да Бог с Вами..
Нас нас рать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ kunaguero
Ну работает-то она в России.
она же не на рынке работает, а в ГД
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Огюст
Ирина , а Вы не задумывались о том интересно кому то куда Вы ходили , а куда то до сих пор нет ! Миллионы людей не ходят на футбол и не смотрят его , но не сообщают об этом в соцсетях и всем соседям !
Соседям по госдумовским креслам и элитной столовой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Ответ Назар Игорь
Соседям по госдумовским креслам и элитной столовой.
!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killiannnn
Ответ Огюст
Ирина , а Вы не задумывались о том интересно кому то куда Вы ходили , а куда то до сих пор нет ! Миллионы людей не ходят на футбол и не смотрят его , но не сообщают об этом в соцсетях и всем соседям !
у нее спросили, она ответила, тут выложили....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий