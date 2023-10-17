Хейлунд о Холанде: «Лучший нападающий мира, если не лучший футболист. Надеюсь, что однажды выйду на его уровень»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд заявил, что хочет выйти на уровень Эрлинга Холанда.

«Я надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, я думаю, еще слишком рано. 

Эрлинг в любом случае лучший нападающий в мире, если вообще не лучший футболист. Я не очень хочу, чтобы меня сравнивали с ним, но надеюсь, что однажды смогу выйти на его уровень.

Кто знает? Мне всего 20 лет. Посмотрим, чем все закончится», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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марк макаров
это как Кира Найтли хвалит Натали Портман
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Leon Petov
Почему барсофаны считали Пепа лучшим в мире за доминацию в АПЛ, а Холанд не достоин считатся лучшим
ну да лучший, он же сам может себе момент создать, обыграть пару соперников на минимуме участке и забить , обладает эффектным и эффективным дриблингом)) лучший просто
+8
-2
+6
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rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Лучший футболист мира это Криштиану Роналду, а потом уже Мбаппе, Холанды и т.д и т.п
🤣🤣🤣

Спасибо что бесплатно веселишь народ!:))
+11
-8
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Бухгалтер2021
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я считаю дания сыграет на Евро.а вот норвегия нет
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Andrew Kolevatykh
Ответ Новый тренер ФК Спартак
ну да лучший, он же сам может себе момент создать, обыграть пару соперников на минимуме участке и забить , обладает эффектным и эффективным дриблингом)) лучший просто
А сколько есть игроков, которые могут обыграть, сделать пас, создать себе момент, но с реализацией уровня топ-напа РПЛ (15-20 голов за сезон)?
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Дориан Грей
Ответ Новый тренер ФК Спартак
ну да лучший, он же сам может себе момент создать, обыграть пару соперников на минимуме участке и забить , обладает эффектным и эффективным дриблингом)) лучший просто
обожаю, когда чела, у которого статистика на высшем уровне чуть ли не гол в матче, поносят за то, что как-то неправильно забивает)

чел, Месси уникум, не надо всех с ним сравнивать)
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