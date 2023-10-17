Хейлунд о Холанде: «Лучший нападающий мира, если не лучший футболист. Надеюсь, что однажды выйду на его уровень»

Расмус Хейлунд заявил, что хочет выйти на уровень Эрлинга Холанда.

«Я надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, я думаю, еще слишком рано.

в любом случае лучший нападающий в мире, если вообще не лучший футболист. Я не очень хочу, чтобы меня сравнивали с ним, но надеюсь, что однажды смогу выйти на его уровень.

Кто знает? Мне всего 20 лет. Посмотрим, чем все закончится», – сказал нападающий « » и сборной Дании.

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