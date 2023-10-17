Хейлунд о Холанде: «Лучший нападающий мира, если не лучший футболист. Надеюсь, что однажды выйду на его уровень»
Расмус Хейлунд заявил, что хочет выйти на уровень Эрлинга Холанда.
«Я надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, я думаю, еще слишком рано.
Эрлинг в любом случае лучший нападающий в мире, если вообще не лучший футболист. Я не очень хочу, чтобы меня сравнивали с ним, но надеюсь, что однажды смогу выйти на его уровень.
Кто знает? Мне всего 20 лет. Посмотрим, чем все закончится», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании.
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Спасибо что бесплатно веселишь народ!:))
чел, Месси уникум, не надо всех с ним сравнивать)