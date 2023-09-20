Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не смог подписать тех, о ком я говорил – Холанда, Райса, Кайседо, Беллингема. Нужны были готовые игроки, а бездонной бочки денег у клуба не было»

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Оле-Гуннар Сульшер рассказал, кого хотел видеть в «Манчестер Юнайтед».

– Неужели в «МЮ» невозможно работать?

– Нет, но это сложно, особенно для тех, кто приходит после одного из лучших тренеров всех времен. Ожидания очень высоки, но мы не можем жить в ту же эпоху, что и тогда, когда я играл. «Арсенал» и «Челси» были нашими соперниками до самого конца. Сейчас у большинства команд есть деньги, а даже если и нет, у них нет необходимости продавать.

Тогда Уэйн [Руни] и Криштиану были лучшими молодыми игроками, и мы подписали с ними контракты. Теперь «Юнайтед» не может просто взять и купить Эвана Фергюсона. Мы не смогли купить игроков, о которых я упоминал в разговоре с руководством.

– Например, кого?

Эрлинга Холанда – до того, как он дебютировал в «Зальцбурге». Деклана Райса, который не стоил бы столько же, сколько этим летом. Мы обсуждали [трансфер] Мойсеса Кайседо, но понимали, что нам нужны готовые игроки. «Брайтон» хорош тем, что позволяет игрокам приезжать из-за рубежа и становиться на ноги в течение полутора лет. У «Юнайтед» нет такой роскоши, и это стоило клубу множества игроков.

Мы очень хотели заполучить Джуда Беллингема – он подходил «Манчестер Юнайтед», но я уважаю его выбор в пользу «Дортмунда». Вероятно, это было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Уан-Биссаку, Дэниэла Джеймса и Джейдона [Санчо]. Молодые игроки были готовы перейти в команду, которая не была готова на 100 процентов, как это было тогда, когда я туда пришел.

Я бы подписал Кейна в любое время – насколько я понимаю, он хотел перейти. Но клубу не хватало денег из-за финансовых ограничений, связанных с пандемией, у нас не было бездонной бочки денег, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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21 комментарий

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кэпко
Автобус Сульшера без трансферов 2 место и 74 гола в Апл. Пол ярда на атакующий футбол топаря 7Хага: 3 место, 58 голов и унижения на поле от принципиальных соперников.
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№7
Ответ кэпко
Автобус Сульшера без трансферов 2 место и 74 гола в Апл. Пол ярда на атакующий футбол топаря 7Хага: 3 место, 58 голов и унижения на поле от принципиальных соперников.
Так при Сульшере потратили 460 кк и 0 трофеев
+16
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Chyngyz Orozaliev
Ответ Манковский
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ты читал новость?) он просил их совсем молодыми: Холланда до Зальбурга не говоря уже о Дортмунде, тоже самое и про остальных. они в то время стоили копейки
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corazón blanco
Ответ Манковский
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Так он же наоборот говорит о том, что хотел из взять, когда они только делали свои первые шаги в большом футболе. Но безусловно Юнайтед на такое не пойдет, мало вообще топ-клубов, какие доверяют молодежи и предоставляют им много игрового времени.
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Textus
Ответ Отец Абду
Ну, все таки МЮ подписал Холанда, но есть нюанс...
Ерунду сморозил.. давай ещё раз попробуй
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Ksandvankneshas
Кайседо тогда 5-6 лям стоил, хз почему отказались. Холанд выбрал постепенное развитие карьеры(и кажется попросту не хотел в МЮ из-за отца), то же самое Беллингем, а за Райса всегда оверкэш хотели.
+3
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Supreme Allah
Ответ кэпко
Автобус Сульшера без трансферов 2 место и 74 гола в Апл. Пол ярда на атакующий футбол топаря 7Хага: 3 место, 58 голов и унижения на поле от принципиальных соперников.
При том что Челси , Ливерпуль и Тотенхем сливали сезон как никогда.
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Иван Лапин
Жозе, прости, мы всё прое....
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Alex Sarus
Ответ кэпко
Автобус Сульшера без трансферов 2 место и 74 гола в Апл. Пол ярда на атакующий футбол топаря 7Хага: 3 место, 58 голов и унижения на поле от принципиальных соперников.
3е место это был просто подарок от Ливерпуля
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SLEVIN
Ответ Alex Sarus
3е место это был просто подарок от Ливерпуля
ну естественно, тогда щас подарок от мб ливеру их место выше в таблице
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Anton Kortenko
Оле, вернись.
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Anton Kortenko
Ответ Иван Лапин
Жозе, прости, мы всё прое....
как там в Роме?,
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