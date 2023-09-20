Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не смог подписать тех, о ком я говорил – Холанда, Райса, Кайседо, Беллингема. Нужны были готовые игроки, а бездонной бочки денег у клуба не было»

Оле-Гуннар Сульшер рассказал, кого хотел видеть в «Манчестер Юнайтед».

– Неужели в «МЮ» невозможно работать?

– Нет, но это сложно, особенно для тех, кто приходит после одного из лучших тренеров всех времен. Ожидания очень высоки, но мы не можем жить в ту же эпоху, что и тогда, когда я играл. «Арсенал» и « » были нашими соперниками до самого конца. Сейчас у большинства команд есть деньги, а даже если и нет, у них нет необходимости продавать.

Тогда Уэйн [ ] и были лучшими молодыми игроками, и мы подписали с ними контракты. Теперь «Юнайтед» не может просто взять и купить . Мы не смогли купить игроков, о которых я упоминал в разговоре с руководством.

– Например, кого?

– – до того, как он дебютировал в «Зальцбурге». Деклана Райса, который не стоил бы столько же, сколько этим летом. Мы обсуждали [трансфер] Мойсеса Кайседо, но понимали, что нам нужны готовые игроки. «Брайтон» хорош тем, что позволяет игрокам приезжать из-за рубежа и становиться на ноги в течение полутора лет. У «Юнайтед» нет такой роскоши, и это стоило клубу множества игроков.

Мы очень хотели заполучить Джуда Беллингема – он подходил «Манчестер Юнайтед», но я уважаю его выбор в пользу «Дортмунда». Вероятно, это было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Уан-Биссаку, Дэниэла Джеймса и Джейдона [Санчо]. Молодые игроки были готовы перейти в команду, которая не была готова на 100 процентов, как это было тогда, когда я туда пришел.

Я бы подписал Кейна в любое время – насколько я понимаю, он хотел перейти. Но клубу не хватало денег из-за финансовых ограничений, связанных с пандемией, у нас не было бездонной бочки денег, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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