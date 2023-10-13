Родри – самый важный игрок «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Салах – «Ливерпуля», Сака – «Арсенала», Джеймс – «Челси» (ESPN)
ESPN составил рейтинг самых ценных игроков топ-клубов АПЛ.
В рейтинг отобрали самых важных игроков команд традиционного топ-6: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм».
Футболистов оценивали по их игровым навыкам и тактической важности для команды, отдавая предпочтение первому.
3 самых важных игрока «Арсенала»:
2. Мартин Эдегор
1. Букайо Сака
3 самых важных игрока «Челси»:
3. Рахим Стерлинг
2. Энцо Фернандес
1. Рис Джеймс
3 самых важных игрока «Ливерпуля»:
3. Доминик Собослаи
2. Алиссон
1. Мохамед Салах
3 самых важных игрока «Манчестер Юнайтед»:
3. Люк Шоу
2. Маркус Рэшфорд
1. Бруну Фернандеш
3 самых важных игрока «Манчестер Сити»:
3. Кевин де Брюйне
2. Эрлинг Холанд
1. Родри
3 самых важных игрока «Тоттенхэма»:
3. Ив Биссума
2. Сон Хын Мин
1. Джеймс Мэддисон
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4. Феликс и Канселу
3. Негрейра
2. Высота травы, положение солнца
1. Судья
По Арсеналу : Зинченко не важнее Салиба и Парти. А в этом сезоне вместо не играющего Парти - Райс.
1. Мудрик.
2. Кайседо
3. Нкунку
Сити обыграли без Саки, а лучшими на поле были Салиба, Мартинелли и Райс
3. Доминик Кэлверт-Льюин
2. Абдулай Дукуре
1. Джордан Пикфорд
А, правильно, он же тренирует в фм менеджере, а я в такое не играю)
По Тоттенхэму, честно говоря я бы пока что поставил Ива на 1 место.