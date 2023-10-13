Родри – самый важный игрок «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Салах – «Ливерпуля», Сака – «Арсенала», Джеймс – «Челси» (ESPN)

ESPN составил рейтинг самых ценных игроков топ-клубов АПЛ.

В рейтинг отобрали самых важных игроков команд традиционного топ-6: «Арсенал», «Челси», « », «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм».

Футболистов оценивали по их игровым навыкам и тактической важности для команды, отдавая предпочтение первому.

3 самых важных игрока « »:

3.

2. Мартин Эдегор

1. Букайо Сака

3 самых важных игрока « »:

3. Рахим Стерлинг

2. Энцо Фернандес

1. Рис Джеймс

3 самых важных игрока «Ливерпуля»:

3. Доминик Собослаи

2. Алиссон

1. Мохамед Салах

3 самых важных игрока «Манчестер Юнайтед»:

3. Люк Шоу

2. Маркус Рэшфорд

1. Бруну Фернандеш

3 самых важных игрока «Манчестер Сити»:

3. Кевин де Брюйне

2. Эрлинг Холанд

1. Родри

3 самых важных игрока « »:

3. Ив Биссума

2. Сон Хын Мин

1. Джеймс Мэддисон

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