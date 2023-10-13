Родри – самый важный игрок «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Салах – «Ливерпуля», Сака – «Арсенала», Джеймс – «Челси» (ESPN)

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ESPN составил рейтинг самых ценных игроков топ-клубов АПЛ.

В рейтинг отобрали самых важных игроков команд традиционного топ-6: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм».

Футболистов оценивали по их игровым навыкам и тактической важности для команды, отдавая предпочтение первому.

3 самых важных игрока «Арсенала»:

3. Александр Зинченко

2. Мартин Эдегор

1. Букайо Сака

3 самых важных игрока «Челси»:

3. Рахим Стерлинг

2. Энцо Фернандес

1. Рис Джеймс

3 самых важных игрока «Ливерпуля»:

3. Доминик Собослаи

2. Алиссон

1. Мохамед Салах

3 самых важных игрока «Манчестер Юнайтед»:

3. Люк Шоу

2. Маркус Рэшфорд

1. Бруну Фернандеш

3 самых важных игрока «Манчестер Сити»:

3. Кевин де Брюйне

2. Эрлинг Холанд

1. Родри

3 самых важных игрока «Тоттенхэма»:

3. Ив Биссума

2. Сон Хын Мин

1. Джеймс Мэддисон

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35 комментариев

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kaka10
Барселона:
4. Феликс и Канселу
3. Негрейра
2. Высота травы, положение солнца
1. Судья
+99
-24
+75
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Стахович
Ответ kaka10
Барселона: 4. Феликс и Канселу 3. Негрейра 2. Высота травы, положение солнца 1. Судья
А рычаг?
+47
-8
+39
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Artuom Batishev
По МС : Холанд явно не может быть важнее КДБ.

По Арсеналу : Зинченко не важнее Салиба и Парти. А в этом сезоне вместо не играющего Парти - Райс.
+31
-1
+30
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Хоуленд Рид
Будем объективны, бесконечный пиар Зинченко порой достает каких-то совсем безумных пределов. Имхо, но даже как крайний защитник он не лучший в команде, что уж говорить про третье место в этом топе. Салиба, Габриэль, Райс - да кто угодно заслуживает быть там, но у них просто недостаточно жёлтого и голубого в крови.
+18
-3
+15
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corazón blanco
Без Родри действительно Сити совсем не тот. Три матча без Родри - три поражения. Статистика это прекрасно подтверждает.
+9
0
+9
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Romanian_Daddy
У Челси:
1. Мудрик.
2. Кайседо
3. Нкунку
+15
-6
+9
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Men77
Ответ kaka10
Барселона: 4. Феликс и Канселу 3. Негрейра 2. Высота травы, положение солнца 1. Судья
новость про АПЛ и важных игроков их команд, причем тут вообще Барса? Гелевым по ходу вообще по фигу под какой новостью хрень писать.
+10
-3
+7
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Иван Величко
А как же Салиба в Арсенале...
+6
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Romanian_Daddy
У Челси: 1. Мудрик. 2. Кайседо 3. Нкунку
И боули
+4
0
+4
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vova123456
Ответ kaka10
Барселона: 4. Феликс и Канселу 3. Негрейра 2. Высота травы, положение солнца 1. Судья
Ты забыл про хейтерскую армию, у Барсы самая сильная в мире. Многие обиженны по жизни на Барсу Гвардиолы, за то что она делала с ими любимыми клубами, до сих пор у них не прошло...
+15
-13
+2
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Озил, озю и буду озить
Как это вообще определяли? У Арсенала в принципе нет кого-то настолько выделяющегося, чтобы назвать его самым важным. В каждом матчи разные лица показывают себя самыми важными.

Сити обыграли без Саки, а лучшими на поле были Салиба, Мартинелли и Райс
+2
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soda overdose
Эвертон:
3. Доминик Кэлверт-Льюин
2. Абдулай Дукуре
1. Джордан Пикфорд
+2
0
+2
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Artem Piatkov
Сон думаю самый важный в Тоттенхэме
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TravenS
Ответ 113k
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Почему я ещё не слышал о легендарном тренере 113к?
А, правильно, он же тренирует в фм менеджере, а я в такое не играю)
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Fail_again
Странный какой-то выбор 3-его номера у Арсенала. Зина на койке половину матчей проводит и уходит с поля после 60+ минуте из-за слабых действий в защите. Тут явно должен быть Салиба/Парти
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Руслан1313
Получается лучше Зинченко в Арсенале только Сака и Эдегор? Ну ребята вы даете 🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣
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deadjoker
По Челси я бы сказал что Энцо. Джеймс на травмах вечно и без него уже научились обходиться, а вот без Энцо атака пропадет окончательно.
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arspurs9
Холанд важнее КДБ - ахахахаххаха

По Тоттенхэму, честно говоря я бы пока что поставил Ива на 1 место.
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Акира_1
Джеймс, который играет раз в 3 месяца? Ну сомнительно. Он скорее важен как символ Челси и воспитанник, ставший капитаном, а по игре он давно уже не может стабильно играть хотя бы месяц.
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BiVG
Спасибо Кэп
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Veron4
Зинченко💪🏼😂
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Wagner
Ответ deadjoker
По Челси я бы сказал что Энцо. Джеймс на травмах вечно и без него уже научились обходиться, а вот без Энцо атака пропадет окончательно.
Галлахер прямо сейчас самый важный игрок Челси.
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arspurs9
Ответ Fail_again
Странный какой-то выбор 3-его номера у Арсенала. Зина на койке половину матчей проводит и уходит с поля после 60+ минуте из-за слабых действий в защите. Тут явно должен быть Салиба/Парти
А мне кажется выбор очевиден, нет?)
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Alex Rhea
Джеймс почти не играет же
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Акира_1
Ответ Romanian_Daddy
У Челси: 1. Мудрик. 2. Кайседо 3. Нкунку
В Челси сейчас нет такого игрока, на котором прям все держится, как тот же Родри для Сити. И мне кажется, это здорово, когда нет зависимости от кого-то конкретного, как было с Азаром в Челси ранее, лучше когда любой может заменить любого.
+1
-1
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