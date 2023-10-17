Григорян о 2:2 с Кенией: «Наверное, что‑то в нашем менталитете произошло. У всех россиян‑футболистов какое‑то короткое замыкание»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Григорян сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Юрий Горшков Футбол

Александр Григорян оценил ничью сборной России с Кенией (2:2) в товарищеском матче.

«Поразительно. Слушая интервью Горшкова, думаешь: «Какая, господи, ущербность в нем». Это, конечно, если не знаешь Горшкова и не знаешь, что «Крылья» обыграли «Спартак» со счетом 4:0 и в какой манере они это сделали. А, на мой взгляд, «Спартак» сильнее сборной Кении, поэтому это не может быть его ущербность.

Наверное, что‑то в нашем менталитете произошло. У всех россиян‑футболистов какое‑то короткое замыкание, которое я все равно связываю с какой‑то ущербной психологией», — сказал экс-тренер «Кубани».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Джиза
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Конечно мы должны выходить с горящими глазами на великую сборную Кении. Заплатят всё равно какая разница вышел побегал и премеи в карман.
Нас отстранили от всех международных игр. Мы должны выходить с горящими глазами вообще на любой матч, чтобы доказать себе, что мы сильнее. Должны забивать Кении 5 или сколько сможем. Это базовая психология спортсменов, которая полностью отключилась у футболеров
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Кирилл Вырвихвист
Денежно-безалаберное локальное замыкание мышления. ДБЛЗМ.
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Quiet Dad
да нет никакой ущербной психологии. всем просто пофиг. ну или почти всем. эта игра кроме вероятной травмы паспортисту не несла ничего хорошего.
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Spaten
Ответ Karel
Да к футболистам притензий нет. Они кто - бойцы. Ну как умеют, характер у них есть. У командиров футбольных замыкание, вот причина.. Сборной больше нет в её классическом понимании. С основным, более-менее узнаваемым и уважаемым составом, с капитаном, со своими традициями.. Сейчас тренер сборной мудрый хитрец, словно восточный Ходжа Насреддин. Тот падишаху осла обещал за 50 лет научить говорить - этот обещает что-то там наиграть, когда с России бойкот снимут. Смысл один. Кто-то из трёх не доживет до этого времени и вопрос будет закрыт - а деньги за обещанное идут непрерывно, "прямо сейчас". Для меня, как для болельщика - сборная должна быть сейчас самая сильная, играть для болельщиков, радовать.. Ну понятно, что тут уж как получится.. Не всегда радовать получалось, понятно.. Да хоть и от души поругаться на нее можно было на следующий день от досады.. А сейчас - какой-то аморфный расширенный состав из всех футболистов РПЛ, без капитана, вместо него футболист с "тряпочкой" на футболке, каждый матч новый.. Кто хоть вчера был, вопрос в воздух.. Я не смотрел.. Как-то всё быстро Карпин похерел. Удивительно быстро и без сопротивления. Ну была же сборная при Черчесове. А теперь раз - и нет. Григорян мягко сказал. Не у футболисто замыкание. Те что - бойцы. Они нормальные, нет у них замыканий. У командиров футбольных замыкание.
В каком месте они бойцы? На бойцах синяки да ссадины, и в глазах темно в конце матча
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