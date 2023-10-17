Григорян о 2:2 с Кенией: «Наверное, что‑то в нашем менталитете произошло. У всех россиян‑футболистов какое‑то короткое замыкание»

Александр Григорян оценил ничью сборной России с Кенией (2:2) в товарищеском матче.

«Поразительно. Слушая интервью Горшкова, думаешь: «Какая, господи, ущербность в нем». Это, конечно, если не знаешь и не знаешь, что « » обыграли «Спартак» со счетом 4:0 и в какой манере они это сделали. А, на мой взгляд, «Спартак» сильнее сборной Кении, поэтому это не может быть его ущербность.

Наверное, что‑то в нашем менталитете произошло. У всех россиян‑футболистов какое‑то короткое замыкание, которое я все равно связываю с какой‑то ущербной психологией», — сказал экс-тренер «Кубани».

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