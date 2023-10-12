Станислав Черчесов: «Ни с кем из «Спартака» не встречался. Абаскалю пожелаю здоровья, а остальное он докажет»
Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».
«Игра сборной – всегда знаковое событие. Особенно дома с таким соперником. Надеюсь, что зритель придет.
С кем из «Спартака» встречался? Ни с кем. Слухи о «Спартаке» – это только разговоры. Каждый человек делает свою работу. Тренер не зависит от одного матча выигранного или проигранного.
Что пожелаю Абаскалю? Здоровья. А остальное он докажет», – сказал бывший главный тренер сборной России.
«Спартак» может оставить Абаскаля как минимум до зимней паузы. В шорт-листе клуба иностранцы выше Карпина и Черчесова (Иван Карпов)
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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