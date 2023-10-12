Станислав Черчесов: «Ни с кем из «Спартака» не встречался. Абаскалю пожелаю здоровья, а остальное он докажет»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

«Игра сборной – всегда знаковое событие. Особенно дома с таким соперником. Надеюсь, что зритель придет.

С кем из «Спартака» встречался? Ни с кем. Слухи о «Спартаке» – это только разговоры. Каждый человек делает свою работу. Тренер не зависит от одного матча выигранного или проигранного.

Что пожелаю Абаскалю? Здоровья. А остальное он докажет», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

«Спартак» может оставить Абаскаля как минимум до зимней паузы. В шорт-листе клуба иностранцы выше Карпина и Черчесова (Иван Карпов)

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Сергей Максимюк
ого, нормальный комментарий от ветерана Спартака, и неожиданно именно от Стасика
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За здоровье
А также счастья и хорошего настроения. Держись там, - добавил Черчесов.
+5
-2
+3
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Onion
В общем, не очень-то и нужен Черчесову этот геморрой)
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Дмитрий Кириллов
"я его, во-первых приветствую "
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Инженер Управляющий
Это радует! Стас, ни за что не соглашайся тренировать Спартак, очень прошу!
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вот это молодец! очень правильные слова!
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Игорь Романов
Ну, Черчесов вне Спартака и сборной, вполне вменяем, ибо, не заинтересован. Ну, пусть так и будет.
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