В «Реале» сомневаются, что апелляция поможет сократить бан Начо до 2 игр и заявить его на матч с «Барсой». Защитник получил красную за подкат на 93-й минуте встречи с «Жироной»
«Реал» считает, что апелляция не поможет Начо Фернандесу сыграть с «Барселоной».
Защитник получил красную карточку за фол на игроке «Жироны» на 93-й минуте матча 8-го тура Ла Лиги. 33-летнего футболиста дисквалифицировали на 3 игры и оштрафовали на 600 евро.
«Реал» обжаловал это решение, но, по данным As, настроен пессимистично. В клубе полагают, что срок отстранения вряд ли сократят до 2 игр. Таким образом, маловероятно, что Начо Фернандеса удастся заявить на матч против «Барселоны» 28 октября.
В текущем сезоне защитник провел 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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И как бы там не было, за такой жёсткий подкат обсалютно заслуженная дисквалификация на 3 матча