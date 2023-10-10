В «Реале» сомневаются, что апелляция поможет сократить бан Начо до 2 игр и заявить его на матч с «Барсой». Защитник получил красную за подкат на 93-й минуте встречи с «Жироной»

«Реал» считает, что апелляция не поможет Начо Фернандесу сыграть с «Барселоной».

Защитник получил красную карточку за фол на игроке «Жироны» на 93-й минуте матча 8-го тура . 33-летнего футболиста дисквалифицировали на 3 игры и оштрафовали на 600 евро.

« » обжаловал это решение, но, по данным As, настроен пессимистично. В клубе полагают, что срок отстранения вряд ли сократят до 2 игр. Таким образом, маловероятно, что удастся заявить на матч против «Барселоны» 28 октября.

В текущем сезоне защитник провел 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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