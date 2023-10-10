В «Реале» сомневаются, что апелляция поможет сократить бан Начо до 2 игр и заявить его на матч с «Барсой». Защитник получил красную за подкат на 93-й минуте встречи с «Жироной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации Жирона Начо Фернандес Футбол

«Реал» считает, что апелляция не поможет Начо Фернандесу сыграть с «Барселоной».

Защитник получил красную карточку за фол на игроке «Жироны» на 93-й минуте матча 8-го тура Ла Лиги. 33-летнего футболиста дисквалифицировали на 3 игры и оштрафовали на 600 евро.

«Реал» обжаловал это решение, но, по данным As, настроен пессимистично. В клубе полагают, что срок отстранения вряд ли сократят до 2 игр. Таким образом, маловероятно, что Начо Фернандеса удастся заявить на матч против «Барселоны» 28 октября.

В текущем сезоне защитник провел 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Cruel Snake
Поступок его вообще не возможно объяснить логически. Всё идеально просто складывалось. Зачем?
И как бы там не было, за такой жёсткий подкат обсалютно заслуженная дисквалификация на 3 матча
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corazón blanco
Это повезло еще, что Порту не получил серьезную травму и дисквалификацию дали на три матча. Глупейший поступок, которым подставил всю команду. Я конечно понимаю, что клуб всегда хочет для себя лучшее, но тут будь я на месте руководителей, я бы постеснялся запрашивать о сокращении дисквалификации.
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Buzya
Ответ Cruel Snake
Поступок его вообще не возможно объяснить логически. Всё идеально просто складывалось. Зачем? И как бы там не было, за такой жёсткий подкат обсалютно заслуженная дисквалификация на 3 матча
ну вот так бывает... Что-то лучшие ЦЗ Мадрида раз в карьере, да вытворяют полную дичь... То Пепе сорвался нежданчиком, то Рамосу повалил Салаха, то Начо вот... Будто место ЦЗ проклято
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EminenceGrise
Ответ Cruel Snake
Поступок его вообще не возможно объяснить логически. Всё идеально просто складывалось. Зачем? И как бы там не было, за такой жёсткий подкат обсалютно заслуженная дисквалификация на 3 матча
Невозможно - это наречие. Слитно пишется.
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