«Фаджоли страдает лудоманией». Агент хавбека «Ювентуса» сообщил, что игрок будет лечиться от зависимости

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Ставки на сегодня Ставки

Агент Николо Фаджоли рассказал об игровой зависимости футболиста.

«Мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о произошедшем. Николо страдает лудоманией и пройдет соответствующий курс лечения. Эта болезнь началась еще до того, как я стал его агентом.

Я начал сотрудничать с Фаджоли летом и решил не отказываться от игрока, несмотря на сложившуюся ситуацию», – сказал Марко Джордано.

Ранее полузащитник «Ювентуса» подтвердил полиции, что делал ставки на футбольные матчи. Сообщалось, что футболисту грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Игрок сборной Италии пошел на полную сделку со следствием, чтобы уменьшить срок возможной дисквалификации.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Temo Sokhadze
Мне кажется, глупо давать дисквалификацию, если он не ставил на договорные и свой матчи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
как раз пару лет свободных у него будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шмелев
слабоумием он страдает ...знал что оставит делать нельзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FrancoJuve
Очень жаль. Большой талант все же. Было видно, что не отбывает номер на поле. Надеюсь, что пройдет все трудности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий