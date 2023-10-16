«Фаджоли страдает лудоманией». Агент хавбека «Ювентуса» сообщил, что игрок будет лечиться от зависимости

Агент Николо Фаджоли рассказал об игровой зависимости футболиста.

«Мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о произошедшем. Николо страдает лудоманией и пройдет соответствующий курс лечения. Эта болезнь началась еще до того, как я стал его агентом.

Я начал сотрудничать с Фаджоли летом и решил не отказываться от игрока, несмотря на сложившуюся ситуацию», – сказал Марко Джордано.

Ранее полузащитник «Ювентуса» подтвердил полиции, что делал ставки на футбольные матчи. Сообщалось, что футболисту грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Игрок сборной Италии пошел на полную сделку со следствием, чтобы уменьшить срок возможной дисквалификации.

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Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

