Тонали для лечения от игровой зависимости намерен обратиться к психологу

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Ставки на спорт Эдди Хау психология Николо Дзаньоло Ставки на футбол Сандро Тонали Николо Фаджоли Здоровье Ставки

Сандро Тонали признал необходимость лечения от игромании.

Сандро Тонали готов пройти курс лечения игровой зависимости у психолога, об этом сообщает Corriere della Sera.

Агенты посоветовали Тонали пройти лечение, и игрок согласился, хотя и был очень «смущен», «ему было стыдно».

Хавбек «Ньюкасла» и сборной Италии «считает, что ему нужно избавиться от внутреннего дискомфорта, а путь к выздоровлению не самый легкий». Также утверждается, что полузащитник «скорее совершил досадную ошибку, нежели делал все намеренно».

Сандро готов сотрудничать с Федераций футбола Италии, чтобы в дальнейшем провести серию встреч с молодыми людьми, которые зависимы от ставок. Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау готов помочь игроку и «протянуть руку помощи», чтобы итальянец «вернул душевный покой».

Ранее Тонали и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах. По данным La Repubblica, вечером 12 октября следователи навестили игроков на тренировочной базе сборной Италии в Коверчано.

Полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы. В рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты.

Оба футболиста отрицают, что разговаривали с Николо Фаджоли о ставках на футбол. Ранее полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

23 комментария

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Aleksey Dolmatov
Ответ Alisher Buranov
Психолог ему не нужен, жениться ему надо. Жена будет всю зарплату контролировать, ему будет не на что ставить, на ставках🤣🤣🤣🤣
Один уже женился. Вон в Галатасарае пылит сейчас
+63
0
+63
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igls54
Беседуют два игромана:
- Я вчера на автоматах тридцать штук просадил, жена меня убьёт.
- А я вчера пятьдесят поднял!
- Как?!
- Прошёл мимо!
+59
-5
+54
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Andrew Chepaylo
Ответ Aleksey Dolmatov
Один уже женился. Вон в Галатасарае пылит сейчас
Во, тоже хотел написать. Пусть Ванду Нару себе найдёт и все, денег на ставки уже не будет
+15
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+15
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Alisher Buranov
Психолог ему не нужен, жениться ему надо. Жена будет всю зарплату контролировать, ему будет не на что ставить, на ставках🤣🤣🤣🤣
+16
-7
+9
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Стахович
А не кажется ли вам,что эта хитрюшка притворяется лудоманом чтобы добиться жалости общества и смягчить наказание,а на самом деле расчётливо все это делал?
+11
-4
+7
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Elf Dying
Ага, а до того, как спалили, он этого сделать не хотел.
Имхо, это просто для того, чтобы избежать/сократить дисквалификацию
+6
-2
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Billy_Shears
Как хорошо что этим миллионерам, которые не знают как себя развлечь, готовы помочь. А когда я читал, как у них слёзы наворачивались, когда за жопу схватили, то и сам разрыдался.
+4
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+4
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алексей любовь
Не зашла ставка
+2
-1
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DonaldBrashear 2.0
надеюсь всех игроков, замешанных в этом деле строго накажут. Они прекрасно знали, что делают и специально пытались обойти закон. Чтобы другим неповадно было, надо жестко наказать.
+1
0
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Under
Ответ Стахович
А не кажется ли вам,что эта хитрюшка притворяется лудоманом чтобы добиться жалости общества и смягчить наказание,а на самом деле расчётливо все это делал?
может и так, только это должны специалисты решать, а не диванные аналитики
+5
-4
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Mihmesh35
Ответ Отец Абду
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сравнил игрока сборной Италии с ходячим хайпом
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Hi Hi
Ответ Cristiano Ronaldo
Могут реально забанить парня. Как же я теперь рад, что Милан вовремя от него избавился.
Не могут, он не ставил на футбольные матчи. Максимум ему грозит штраф за игру на нелегальных платформах
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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мухйиддин бибарсов
Ответ Стахович
Понятно дело что тебе никто не даст это сделать
Как тонко подколол-то, а.
Долго сочинял, диванный спец?)
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Aleksey Dolmatov
Ответ Alisher Buranov
Нуу, у него она не жена а государеня, если после бесчисленной измены с её сторону, он до сих пор перед ней в ниц падает 🤔🤔🤔🤔
Ну в вопросе верности Икарди тоже не идеал)
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Alisher Buranov
Ответ Aleksey Dolmatov
Один уже женился. Вон в Галатасарае пылит сейчас
Нуу, у него она не жена а государеня, если после бесчисленной измены с её сторону, он до сих пор перед ней в ниц падает 🤔🤔🤔🤔
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Lanw1
А в чем нарушение собственно? Кроме того, что это были некие нелегальные платформы? Футболисты не могут в онлайн покер поиграть или слоты покрутить?
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TiNO
Ученик Сергея Бестова видать))
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Лунев спасет
Так пусть играют. В чем проблема? Чтобы на футбол не ставят а так в чем проблема?
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джинн
Так а где те ребята, которые летом голову пеплом посыпали и рыдали тут, что Милану всё кранты?

Ну и по делу, тут если выяснится что он ставки так же делал, Тонали не психолог, а адвокат понадобится.
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