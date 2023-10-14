Сандро Тонали признал необходимость лечения от игромании.

готов пройти курс лечения игровой зависимости у психолога, об этом сообщает Corriere della Sera.

Агенты посоветовали Тонали пройти лечение, и игрок согласился, хотя и был очень «смущен», «ему было стыдно».

Хавбек «Ньюкасла» и сборной Италии «считает, что ему нужно избавиться от внутреннего дискомфорта, а путь к выздоровлению не самый легкий». Также утверждается, что полузащитник «скорее совершил досадную ошибку, нежели делал все намеренно».

Сандро готов сотрудничать с Федераций футбола Италии, чтобы в дальнейшем провести серию встреч с молодыми людьми, которые зависимы от ставок. Тренер « » готов помочь игроку и «протянуть руку помощи», чтобы итальянец «вернул душевный покой».

Ранее Тонали и из «Астон Виллы» признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах. По данным La Repubblica, вечером 12 октября следователи навестили игроков на тренировочной базе сборной Италии в Коверчано.

Полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы. В рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты.

Оба футболиста отрицают, что разговаривали с о ставках на футбол. Ранее полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»