«Барса» хочет снизить среднюю зарплату игроков до 4-5 млн евро в год. Лидеры могут зарабатывать до 10 млн

«Барселона» хочет сократить расходы на зарплаты футболистов.

Работа в этом направлении уже велась в последние годы. Так, подписав и летом 2022 года, каталонский клуб установил новый размер стандартной заработной платы игроков – 6 миллионов евро в год. И ивуариец, и датчанин приходили в качестве игроков ротации – то есть, должны были представлять «средний класс» в составе «Барселоны».

Исключением стал трансфер в 2023 году: по контракту с «Барсой» хавбек будет зарабатывать 9 миллионов евро в год «чистыми». «Барселона» считает немца топовым игроком, поэтому позволила себе превысить стандартное ограничение на размер зарплаты.

По информации Diario Sport, «блауграна» намерена продолжать работу по снижению стандартной зарплаты игроков. Желание клуба состоит в том, чтобы средняя годовая плата не превышала четырех-пяти миллионов евро. Чтобы добиться этого, «Барса» планирует подписывать молодых футболистов, чьи зарплаты в прошлых командах не были очень высокими.

« » уже составила список потенциальных новичков, чей уровень дохода будет соответствовать финансовой политике клуба. При идеальном развитии событий зарплата большинства игроков не будет превышать 5 миллионов евро. При этом в составе могут находиться 4-5 выдающихся футболистов, которые смогут зарабатывать до 10 млн евро в год.

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