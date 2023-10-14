«Барса» заплатила агентам 11,6 млн евро летом 2022-го – в 4 раза больше, чем годом ранее. Пришли Левандовски, Рафинья, Кессиэ, Алонсо, Кристенсен, Бельерин, продлили Дембеле

«Барселона» заплатила агентам 11,6 млн евро летом 2022 года.

Это в 4 раза больше, чем годом ранее. В счетах не детализируются суммы, полученные конкретными агентами, сообщает El Confidencial со ссылкой на 2Playbook.

Летом 2022-го « » подписала Роберта Левандовского, Рафинью, , , , Эктора Бельерина.

Также клуб продлил контракт с .

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