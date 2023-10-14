«Барса» заплатила агентам 11,6 млн евро летом 2022-го – в 4 раза больше, чем годом ранее. Пришли Левандовски, Рафинья, Кессиэ, Алонсо, Кристенсен, Бельерин, продлили Дембеле

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Маркос Алонсо Эктор Бельерин Андреас Кристенсен Франк Кессиэ агенты Усман Дембеле Рафинья Диас деньги Футбол

«Барселона» заплатила агентам 11,6 млн евро летом 2022 года.

Это в 4 раза больше, чем годом ранее. В счетах не детализируются суммы, полученные конкретными агентами, сообщает El Confidencial со ссылкой на 2Playbook.

Летом 2022-го «Барселона» подписала Роберта Левандовского, Рафинью, Франка Кессиэ, Маркоса Алонсо, Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина.

Также клуб продлил контракт с Усманом Дембеле.

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12 комментариев

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Ansu Fati
4 свободных агента, вот и пришлось серьезно выложиться на агентов. Все равно по меркам топ 5 лиг - копейки)
+4
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poggrugrugr
Вау, спортс открыл для себя, что переход свободных агентов сопровождается большими отчисления самому игроку и его агенту!!!
О, дивный новый мир!
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Александр Молев
Ответ Max Abdrakhmanov
Рычажная ветка
Зачем тебе это?
Мало ли не туда тебе этот самый рычаг вставят...🙄
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