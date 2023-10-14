«Барса» заплатила агентам 11,6 млн евро летом 2022-го – в 4 раза больше, чем годом ранее. Пришли Левандовски, Рафинья, Кессиэ, Алонсо, Кристенсен, Бельерин, продлили Дембеле
«Барселона» заплатила агентам 11,6 млн евро летом 2022 года.
Это в 4 раза больше, чем годом ранее. В счетах не детализируются суммы, полученные конкретными агентами, сообщает El Confidencial со ссылкой на 2Playbook.
Летом 2022-го «Барселона» подписала Роберта Левандовского, Рафинью, Франка Кессиэ, Маркоса Алонсо, Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина.
Также клуб продлил контракт с Усманом Дембеле.
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О, дивный новый мир!
Мало ли не туда тебе этот самый рычаг вставят...🙄