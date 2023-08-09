«Барселона» за 12,5 млн евро продала Кессиэ в «Аль-Ахли»
Франк Кессиэ перешел из «Барселоны» в «Аль-Ахли».
Каталонский клуб объявил, что сумма трансфера составила 12,5 млн евро.
Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
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Легенда!)
Удачи и спасибо, гол Реалу запомнился, игра была неплохой, но и не шикарной!