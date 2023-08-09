«Барселона» за 12,5 млн евро продала Кессиэ в «Аль-Ахли»

Теги Барселона Ла Лига трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ деньги Футбол

Франк Кессиэ перешел из «Барселоны» в «Аль-Ахли».

Каталонский клуб объявил, что сумма трансфера составила 12,5 млн евро.

Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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42 комментария

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Bazilic
Спасибо Франку за важнейший гол Реалу и удачи ему
+72
-8
+64
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Ложный Латераль
Что то пенсионный возраст у футболистов не хило так снизился)
+34
-1
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Рауан Турсунов
Удачи в новом клубе
+15
-1
+14
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CONOR McGregor
буквально год назад, выиграл с Миланом скуддето и считался одним из лучших на своей позиции, а теперь в СА едет, скорее чему скатился футбол.
+10
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Mihmesh35
Как-то очень уж дёшево, за неплохого, среднего по меркам топ клубов игрока
+6
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aidos_1979
Пришел бесплатно, забил мадриду, ушёл за деньги)
Легенда!)
+8
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Ярик01
Ответ Stanislav Cherchesov
Удивительно что Милан не стал возвращать, тем более после ухода Тонали.
При щедром предложении арабов вряд ли Милан конкурентоспособен
+4
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Максим Семин
Ответ Bazilic
Спасибо Франку за важнейший гол Реалу и удачи ему
И за 12,5 лямов халявных )
+8
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ponso
Хорошо заработали со свободного агента, хотя его реальная стоимость раза в два выше, если бы имел регулярную игровую практику.
+4
0
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Кино Музыка
Не лучшая цена за такого игрока.
+3
0
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Дмитрий Чадаев
Ну должен же кто-то развивать лигу шейхов
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obid
Бизнесмены. Через год Гюндогана тоже продадут
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Любезный Коссутий
надеюсь, Кесье доволен карьерой в Барселоне 😁
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Vasyapotemkin
Я не понимаю, Кессиэ Барса покупала из Милана как топа опорника, а продаёт за 12,5 млн евро? У них там опорников много или Франк так сильно сдал, приехав в Барсу?
+1
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katzenmaus
Ответ Vasyapotemkin
Я не понимаю, Кессиэ Барса покупала из Милана как топа опорника, а продаёт за 12,5 млн евро? У них там опорников много или Франк так сильно сдал, приехав в Барсу?
Он свободным агентом пришел, так что это чистый профит. На его место пришел Гюндоган, а такие лавочники для текущей Барселоны слишком жадно.
+1
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Oskar 09
не шлишком дёшево.?
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Russкий
Нормально так то, парень получил свою минуту славы - забил победный в Эль-класико, теперь можно и за большими деньгами податься)
+3
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Vlad
Спасибо за гол Реалу, удачи
+3
-3
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Мужанов Дмитрий Александрович
В Европе за 12,5 млн его бы очень много кто хотел купить бы, но столько платить сколько в Аравии никто не сможет. Поэтому забудем о нём и будем ждать более молодых и желающих побеждать, пока ещё.
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Akezhan Kutvarov
Круто для всех!
Удачи и спасибо, гол Реалу запомнился, игра была неплохой, но и не шикарной!
+4
-4
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MESSIya
Ответ Stanislav Cherchesov
Удивительно что Милан не стал возвращать, тем более после ухода Тонали.
Трёхлетний 20, 22, 22 чистыми зарплата
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Леван Сиукаев
когда то все дороги вели в Рим,а сейчась в Саудовскую Аравию
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Стахович
Бедного Кессье просто использовали и бросили.Свободные агенты теперь сто раз подумают,прежде чем переходить в барсу
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BZB
Реально потеря для европейского футбола.
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Uragan Boy
малейше что-,все дороги в Аль)
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