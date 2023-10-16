Лавия дебютирует за «Челси» не раньше конца ноября – он восстанавливается от травмы голеностопа. Хавбека купили за 53+5 млн фунтов летом

Ромео Лавия не дебютирует за «Челси» до конца осени.

Напомним, полузащитник лондонского клуба получил травму голеностопа на тренировке в сентябре. По информации Daily Mail, футболист начал ходить без защитного ботинка и приступил к реабилитационным занятиям в бассейне.

Бельгиец сможет выйти на поле не ранее конца ноября – это считается оптимистичным вариантом. При этом «Челси» предпочитает действовать осторожно, поэтому дебют хавбека может состояться позже, в начале декабря.

перешел в « » из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов в летнее трансферное окно. Он пока не провел ни одной игры за новый клуб.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию