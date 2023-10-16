Лавия дебютирует за «Челси» не раньше конца ноября – он восстанавливается от травмы голеностопа. Хавбека купили за 53+5 млн фунтов летом

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Ромео Лавия Футбол

Ромео Лавия не дебютирует за «Челси» до конца осени.

Напомним, полузащитник лондонского клуба получил травму голеностопа на тренировке в сентябре. По информации Daily Mail, футболист начал ходить без защитного ботинка и приступил к реабилитационным занятиям в бассейне. 

Бельгиец сможет выйти на поле не ранее конца ноября – это считается оптимистичным вариантом. При этом «Челси» предпочитает действовать осторожно, поэтому дебют хавбека может состояться позже, в начале декабря. 

Лавия перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов в летнее трансферное окно. Он пока не провел ни одной игры за новый клуб. 

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7 комментариев

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Sergey Kuznetsov
пусть уже выздоровеет, чтобы фанаты Ливерпуля уже определились хорошо или плохо, что упустили его
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Roman Araslanov
Руководство Ливерпуля должно хотя бы раз сказать Боули спасибо, за то, что, тот перехватил Лавию)
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Ноно Гомес
обязательно надо млн указывать?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Андрей Хан
Если верить "инсайдерам" - игрок активно высказывался против выступлений за Ливерпуль (в пользу Челси), так что в любом случае наверное хорошо, что он оказался в итоге там, где у него есть мотивация.
Он несколько месяцев после окончания прошлого сезона признавался, что хочет в Ливерпуль и всем казалось, что это лишь вопрос времени, зависящий от окончательной стоимости. Но когда Ливерпуль перед закрытием ТО зачем то полез на Кайседо, он почувствовал себя преданным и совершенно справедливо отказался от перехода в Ливерпуль. Но в любом случае желаю ему поскорее вылечиться
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Gobinjo
Ответ Роман
главная звезда команды Мудрик цел и невредим, в этом сезоне точно попадут в Лигу Конференции
Вы уже в любой новости про Мудрика писать, хейтерня? Даже если про него слова нет))
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