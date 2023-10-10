Сака может восстановиться от травмы к игре с «Челси». Вингер «Арсенала» не поехал в сборную

Теги Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал травмы Букайо Сака Футбол

«Арсенал» делает все, чтобы Букайо Сака восстановился к игре с «Челси».

Ранее вингер не поехал в сборную Англии из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2). Из-за нее он пропустил игру АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

Как пишет Evening Standard, «Арсенал» разработал для Букайо тренировочный план, который позволит ему восстановиться от повреждения к игре 9-го тура АПЛ против «Челси», которая состоится 21 октября. И клуб, и сам Сака настроены оптимистично и считают, что он сможет восстановиться к дерби.

Сака надеялся сыграть против «Манчестер Сити», но «Арсенал» предпочел не рисковать его здоровьем.

В этом сезоне 22-летний вингер забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 10 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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3 комментария

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S. A.
Ответ Billy_Shears
Главное с Борнмутом и Лансом поиграл
Главное Сити без него дёрнули, а теперь пусть восстанавливается
+4
-1
+3
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FARK
Здоровья Сака!
+1
0
+1
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Billy_Shears
Главное с Борнмутом и Лансом поиграл
+1
-1
0
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