Сака может восстановиться от травмы к игре с «Челси». Вингер «Арсенала» не поехал в сборную

«Арсенал» делает все, чтобы Букайо Сака восстановился к игре с «Челси».

Ранее вингер не поехал в сборную Англии из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2). Из-за нее он пропустил игру против «Манчестер Сити» (1:0).

Как пишет Evening Standard, «Арсенал» разработал для тренировочный план, который позволит ему восстановиться от повреждения к игре 9-го тура АПЛ против « », которая состоится 21 октября. И клуб, и сам Сака настроены оптимистично и считают, что он сможет восстановиться к дерби.

Сака надеялся сыграть против «Манчестер Сити», но «Арсенал» предпочел не рисковать его здоровьем.

В этом сезоне 22-летний вингер забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 10 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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