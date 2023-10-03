Чилуэлл пропустит как минимум 2 месяца из-за травмы задней поверхности бедра
Бен Чилуэлл выбыл до зимы из-за травмы.
Защитник «Челси» получил травму задней поверхности бедра в концовке матча с «Брайтоном» в Кубке английской лиги (1:0).
Как сообщает The Telegraph, Чилуэлл выбыл на как минимум два месяца из-за этого повреждения. Он может пропустить и более долгий срок – дата его возвращения на поле будет зависеть от того, как пройдут начальные этапы реабилитации.
В текущем сезоне АПЛ Чилуэлл провел 6 матчей. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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хорошо, что Маатсен остался
да и вообще там Колвилл теперь играет, который теперь и голевые раздаёт
Два сильных фланговых защитника - два травмата. Еще и капитан и вице-капитан.