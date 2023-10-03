Чилуэлл пропустит как минимум 2 месяца из-за травмы задней поверхности бедра

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Бен Чилуэлл Футбол

Бен Чилуэлл выбыл до зимы из-за травмы.

Защитник «Челси» получил травму задней поверхности бедра в концовке матча с «Брайтоном» в Кубке английской лиги (1:0). 

Как сообщает The Telegraph, Чилуэлл выбыл на как минимум два месяца из-за этого повреждения. Он может пропустить и более долгий срок – дата его возвращения на поле будет зависеть от того, как пройдут начальные этапы реабилитации. 

В текущем сезоне АПЛ Чилуэлл провел 6 матчей. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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14 комментариев

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edward_freeman
бедный Бен
хорошо, что Маатсен остался
да и вообще там Колвилл теперь играет, который теперь и голевые раздаёт
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dr. cage
Чем ответит Рис Джеймс?
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Акира_1
Ничего нового собственно, уже привыкли без него. Хорошо есть Матсен и Кукурелья
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Люди Как люди
Чили,Фофана и Джеймс их троих наверно надо будет продать. Они не выдерживают нагрузку АПЛ. На Джеймса можно после операции посмотреть, может 100% выздорвит . Броя тоже хрустальный.
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окечуква
Очень много травм у него. Здоровья Чилвеллу, игрок отличный, но Челси что-то думать нужно, на него ведь нельзя положиться толком вдолгую.
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Zalupechkin
Жаль бедолагу , только форму набирает и сразу травма , и так по кругу
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KMR
Клуб клиентов травматологов
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Proper Chels
Ничего нового, но все равно обидно.
Два сильных фланговых защитника - два травмата. Еще и капитан и вице-капитан.
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Тухель
Ответ Born is the King
Хорошо Боули разогнал весь персонал и привёл своих. Игроков хватает на 15 минут
Причем тут это? Чилуэлла привел в Челси не Боули и ломался он на долго и раньше.
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Пожилой Гомункул
Ответ Born is the King
Хорошо Боули разогнал весь персонал и привёл своих. Игроков хватает на 15 минут
щас все по кд ломаются, а Чилаелл всегда был травматичным
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Люди Как люди
Ответ Тухель
Причем тут это? Чилуэлла привел в Челси не Боули и ломался он на долго и раньше.
Имеет в виду медработников,а не игроков.
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