Чилуэлл получил травму в матче «Челси» с «Брайтоном»

Бен Чилуэлл был вынужден досрочно завершить игру с «Брайтоном» из-за повреждения.

Защитник получил травму и не смог остаться до конца игры в Кубке английской лиги, несмотря на то, что у « » уже не было замен. Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду в меньшинстве.

В текущем сезоне провел 6 матчей в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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