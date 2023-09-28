Чилуэлл получил травму в матче «Челси» с «Брайтоном»
Бен Чилуэлл был вынужден досрочно завершить игру с «Брайтоном» из-за повреждения.
Защитник получил травму и не смог остаться до конца игры в Кубке английской лиги, несмотря на то, что у «Челси» уже не было замен. Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду в меньшинстве.
В текущем сезоне Чилуэлл провел 6 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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