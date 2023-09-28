Капитан «Челси» Джеймс восстановится от травмы бедра к матчу с «Арсеналом» 21 октября

Рис Джеймс может вернуться на поле менее чем через месяц.

Капитан « » завершает восстановление от травмы задней поверхности бедра. Пока он тренируется индивидуально, но скоро присоединится к общей группе, утверждает Daily Mail.

Защитник, вероятно, будет готов сыграть 21 октября, когда «Челси» примет «Арсенал» в рамках 9-го тура .

В нынешнем сезоне провел один матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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