Капитан «Челси» Джеймс восстановится от травмы бедра к матчу с «Арсеналом» 21 октября

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Здоровье Футбол

Рис Джеймс может вернуться на поле менее чем через месяц.

Капитан «Челси» завершает восстановление от травмы задней поверхности бедра. Пока он тренируется индивидуально, но скоро присоединится к общей группе, утверждает Daily Mail.

Защитник, вероятно, будет готов сыграть 21 октября, когда «Челси» примет «Арсенал» в рамках 9-го тура АПЛ.

В нынешнем сезоне Джеймс провел один матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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llolishe
До этого времени еще может перейти в медиакоманду Заремы
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rusichi
Это хорошо. Никак лазарет не освободится.
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