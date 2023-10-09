Кунде пропустит класико – он выбыл минимум на месяц. У защитника «Барсы» растяжение связок колена
У Жюля Кунде выявлено растяжение связок колена.
Защитник «Барселоны» был заменен в 1-м тайме матча с «Гранадой» (2:2). Француз получил повреждение после столкновения с Гави – полузащитник упал на ногу Кунде, пытаясь в своей штрафной помешать хавбеку «Гранады» Мюрто Узуни нанести удар по воротам. Кунде смог продолжить игру, но попросил о замене несколько минут спустя.
По результатам обследования у Кунде выявлено растяжение внутренней боковой связки левого колена. В заявлении «Барсы» отмечается, что повреждение оказалось незначительным.
Однако, как передает Mundo Deportivo, Кунде пропустит не менее месяца и точно не сыграет в матче против «Реала» 28 октября. На октябрьские матчи сборной Франции вместо него вызван защитник «Челси» Аксель Дисаси.
Также сообщается, что Ламин Ямаль был заменен в матче с «Гранадой» из-за дискомфорта в области живота. Отмечается, что 16-летний полузащитник пропустит не более 10 дней.
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Какое отношение Кунде имеет к Челси?
Жюль один из 3-4 лучших игроков этого сезона в составе Барсы. Там ещё и Араухо не набрал форму, у Криса были мелкие проблемы.