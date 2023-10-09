Кунде пропустит класико – он выбыл минимум на месяц. У защитника «Барсы» растяжение связок колена

У Жюля Кунде выявлено растяжение связок колена.

Защитник «Барселоны» был заменен в 1-м тайме матча с «Гранадой» (2:2). Француз получил повреждение после столкновения с – полузащитник упал на ногу , пытаясь в своей штрафной помешать хавбеку «Гранады» Мюрто Узуни нанести удар по воротам. Кунде смог продолжить игру, но попросил о замене несколько минут спустя.

По результатам обследования у Кунде выявлено растяжение внутренней боковой связки левого колена. В заявлении «Барсы» отмечается, что повреждение оказалось незначительным.

Однако, как передает Mundo Deportivo, Кунде пропустит не менее месяца и точно не сыграет в матче против « » 28 октября. На октябрьские матчи сборной вместо него вызван защитник « » .

Также сообщается, что был заменен в матче с «Гранадой» из-за дискомфорта в области живота. Отмечается, что 16-летний полузащитник пропустит не более 10 дней.

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