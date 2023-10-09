Кунде пропустит класико – он выбыл минимум на месяц. У защитника «Барсы» растяжение связок колена

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Гранада Жюль Кунде Аксель Дисаси Класико Здоровье Гави Ламин Ямаль Футбол

У Жюля Кунде выявлено растяжение связок колена.

Защитник «Барселоны» был заменен в 1-м тайме матча с «Гранадой» (2:2). Француз получил повреждение после столкновения с Гави – полузащитник упал на ногу Кунде, пытаясь в своей штрафной помешать хавбеку «Гранады» Мюрто Узуни нанести удар по воротам. Кунде смог продолжить игру, но попросил о замене несколько минут спустя.

По результатам обследования у Кунде выявлено растяжение внутренней боковой связки левого колена. В заявлении «Барсы» отмечается, что повреждение оказалось незначительным.

Однако, как передает Mundo Deportivo, Кунде пропустит не менее месяца и точно не сыграет в матче против «Реала» 28 октября. На октябрьские матчи сборной Франции вместо него вызван защитник «Челси» Аксель Дисаси.

Также сообщается, что Ламин Ямаль был заменен в матче с «Гранадой» из-за дискомфорта в области живота. Отмечается, что 16-летний полузащитник пропустит не более 10 дней.

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24 комментария

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Akezhan Kutvarov
Жалко, было бы классно видеть матч в идеальных составах, дабы никто не ныл бы
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Ansu Fati
Ответ Akezhan Kutvarov
Жалко, было бы классно видеть матч в идеальных составах, дабы никто не ныл бы
По ходу увидим матч Барселона Б + Тер Стеген против Кастильи + Беллингем
+20
-2
+18
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Бронислав Каминский
Нету 5 игроков основного состава уже...
+16
-3
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Итачи Учиха
Ответ Ansu Fati
По ходу увидим матч Барселона Б + Тер Стеген против Кастильи + Беллингем
У Барсы -Лева, Рафинья, Френки, Кунде. + под вопросом Педри. Так что у Реала определенно не все так печально
+13
-5
+8
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бронислав Каминский
Нету 5 игроков основного состава уже...
Да это просто ужас, в прошлом году всю защиту выкосило в самый важный момент, в этом начали с полузащиты, потом добрались до атаки и теперь опять защита вылетает
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Утка_по_пекински
Почему этот барсучий пост появляется в ленте Челси?
Какое отношение Кунде имеет к Челси?
+5
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zaebarca
Просто эпидемия травм
+3
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Евгений Барсуков
Ответ predMBAPPE
3 ничьи за 9 туров имеют большую важность, если ещё Реалу проиграть и так же с травмами буксовать на аутсайдерах то можно Реалу медали уже в декабре вручать
В октябре 🤣🤣🤣🤣специалист ты от бога конечно. Я просто похлопаю
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Утка_по_пекински
Ответ Ololow Andrey
А не читал что там вызвали защитника Челси в сборную, вместо Кунде?
Я не читаю барсучьи посты.
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predMBAPPE
Ответ Bazilic
Зачем так рисковать? Первое классико почти не имеет турнирной важности
3 ничьи за 9 туров имеют большую важность, если ещё Реалу проиграть и так же с травмами буксовать на аутсайдерах то можно Реалу медали уже в декабре вручать
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Bazilic
Ответ Vatikan
На уколах можно
Зачем так рисковать? Первое классико почти не имеет турнирной важности
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Фёдор Кузнецов
Ответ Итачи Учиха
У Барсы -Лева, Рафинья, Френки, Кунде. + под вопросом Педри. Так что у Реала определенно не все так печально
-Куртуа(вратарь и один из лучших игроков вытаскивающих часто матчи,-Милитао(важнейший ЦЗ клуба) -Начо, точно не так печально?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Akezhan Kutvarov
Жалко, было бы классно видеть матч в идеальных составах, дабы никто не ныл бы
Уже полтора месяца назад было понятно что такого не будет, Куртуа и Милитао не будет то точно
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Иван Баланар
Ответ Итачи Учиха
У Барсы -Лева, Рафинья, Френки, Кунде. + под вопросом Педри. Так что у Реала определенно не все так печально
В смысле не всё так печально, если бы не Тер Штеген, барса бы сейчас была в середине таблицы. Тибо для Мадрида значит не меньше. + Милитао, который железный игрок основы.
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Akezhan Kutvarov
Ответ Иван Баланар
барса будет ныть в любом случае. Как в матче против титанов вроде Хетфае и Гранады.
А Реал стойко переносит все судейские решения да? Карло никогда нигде ничего не говорил?
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Станислав Л
вчера не выручил - отправили в буфет при втором голе
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Marslan Akmataliev
Без Кунде будет сложно.
Жюль один из 3-4 лучших игроков этого сезона в составе Барсы. Там ещё и Араухо не набрал форму, у Криса были мелкие проблемы.
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Vatikan
На уколах можно
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