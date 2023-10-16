Политик Сьотти о том, что Аталь из «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Это равносильно оправданию терроризма. Призываю систему правосудия принять меры»

Французский политик Эрик Сьотти возмутился поведением игрока «Ниццы» Юссефа Аталя.

Напомним, алжирский защитник выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился.

«Это невыносимо, это неприемлемо. Для меня это равносильно оправданию терроризма. Я призываю систему правосудия принять меры.

Мы не можем позволить такому случаться. Мы не должны этого терпеть, каков бы ни был статус этого человека. Не нужно его защищать потому, что он футболист. Это невыносимо, неприемлемо призывать к убийству евреев.

Немыслимо, чтобы этот человек после таких слов продолжал играть [за «Ниццу»]», – сказал глава партии «Республиканцы».

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