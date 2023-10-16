Политик Сьотти о том, что Аталь из «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»: «Это равносильно оправданию терроризма. Призываю систему правосудия принять меры»

Теги Ницца лига 1 Франция Политика Юсеф Аталь Футбол

Французский политик Эрик Сьотти возмутился поведением игрока «Ниццы» Юссефа Аталя.

Напомним, алжирский защитник выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился

«Это невыносимо, это неприемлемо. Для меня это равносильно оправданию терроризма. Я призываю систему правосудия принять меры.

Мы не можем позволить такому случаться. Мы не должны этого терпеть, каков бы ни был статус этого человека. Не нужно его защищать потому, что он футболист. Это невыносимо, неприемлемо призывать к убийству евреев. 

Немыслимо, чтобы этот человек после таких слов продолжал играть [за «Ниццу»]», – сказал глава партии «Республиканцы». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Ответ pavlenko_15
Футбол превратился в сплошную политику, 9 из 10 новостей о том, что кто-то куда-то призвал, накажите того-то и так далее. Как футбол может объединять, если его пытаются сделать инструментом политических манипуляций..
Это не футбол превратился, это спортс только о политике и печатает.
+12
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pavlenko_15
Футбол превратился в сплошную политику, 9 из 10 новостей о том, что кто-то куда-то призвал, накажите того-то и так далее. Как футбол может объединять, если его пытаются сделать инструментом политических манипуляций..
+11
-2
+9
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Давид Agabekyan
Ответ Bogomdor
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Свобода слова и призыв к убийству нацию разные вещи
+9
-2
+7
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bullFrog
Может пора на родину подобных аборигенов? Глядишь и учителя целее будут
+8
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валя_стакан
Ответ OldCityFan
Комментарий удален пользователем
Нетаньяху сказал о планах уничтожения террористов Хамас
+4
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Ихарь Окенфэйлов
Жизни негров важны, а евреев не очень. Поэтому пока можно.
+6
-3
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Назар Игорь
Ответ Bogomdor
Комментарий скрыт
"Зачем мне считаться шпаной и бандитом
Не лучше ль податься мне в антисемиты
На их стороне хоть и нету законов
Поддержка и энтузиазм миллионов"
Не про тебя ли Высоцкий это написал?
+2
-1
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OldCityFan
Комментарий удален пользователем
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And-Rover
Европа уже словесно начинает полыхать.
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ksn 1979
Ответ arspurs9
Мазрауи сказал все предельно корректно. Что там со свободой слова?
Мазрауи здесь каким боком?
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