Тодибо засмеялся в минуту молчания в память об убитом учителе. Защитника Франции рассмешила услышанная фраза «Я трахал твою мать»
Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо засмеялся во время минуты молчания.
Матч сборных Франции и Нидерландов в рамках отбора на Евро-2024 начался с минуты молчания в память об учителе, убитом в результате нападения на школу в Аррасе. Инцидент произошел в пятницу за несколько часов до начала игры.
После матча в соцсетях появились изображения, на которых защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, проведший весь матч на скамейке запасных, смеется во время минуты молчания.
Как сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло, причиной смеха Тодибо стала произнесенная кем-то фраза: «Я трахал твою мать».
Матч завершился победой французов со счетом 2:1, что обеспечило команде досрочный выход на Евро-2024.
Скриншоты: кадры из трансялции
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Смех Тодибо ‐ неуважение и ребячество
Правильно В. В. П. сказал что либеральный проект провалился.
понятно что тут вообще ничего смешного нету, просто легко могу представить как в такой напряжённый и серьезный момент кто-то выкрикивает абсолютную чушь и ты начинаешь хихикать от тупости момента