Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо засмеялся во время минуты молчания.

Матч сборных Франции и Нидерландов в рамках отбора на Евро-2024 начался с минуты молчания в память об учителе, убитом в результате нападения на школу в Аррасе. Инцидент произошел в пятницу за несколько часов до начала игры.

После матча в соцсетях появились изображения, на которых защитник «Ниццы» , проведший весь матч на скамейке запасных, смеется во время минуты молчания.

Как сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло, причиной смеха Тодибо стала произнесенная кем-то фраза: «Я трахал твою мать».

Матч завершился победой французов со счетом 2:1, что обеспечило команде досрочный выход на Евро-2024.

Скриншоты: кадры из трансялции

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