Тодибо засмеялся в минуту молчания в память об убитом учителе. Защитника Франции рассмешила услышанная фраза «Я трахал твою мать»

Теги Ницца сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия квалификация Евро-2024 соцсети Жан-Клер Тодибо брань Даниэль Риоло Футбол

Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо засмеялся во время минуты молчания.

Матч сборных Франции и Нидерландов в рамках отбора на Евро-2024 начался с минуты молчания в память об учителе, убитом в результате нападения на школу в Аррасе. Инцидент произошел в пятницу за несколько часов до начала игры.

После матча в соцсетях появились изображения, на которых защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, проведший весь матч на скамейке запасных, смеется во время минуты молчания.

Как сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло, причиной смеха Тодибо стала произнесенная кем-то фраза: «Я трахал твою мать».

Матч завершился победой французов со счетом 2:1, что обеспечило команде досрочный выход на Евро-2024.

Скриншоты: кадры из трансялции

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26 комментариев

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Morjak Papai
не ну шутка разрывная, как тут сдержаться было?
+72
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Магомед Жабиев
Минута молчания в память о тупости Тодибо !
+30
-4
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Никита Королев
Тодибо видимо в душе ещё школьник
+26
-2
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VictorVallecano
Тодибо порадовался за свою мать, не стоит быть столь критичными.
+17
0
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Wesley
Было у отца три сына: двое умных, а третий Тодибо
+12
0
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Фут.Боль
Ответ Morjak Papai
не ну шутка разрывная, как тут сдержаться было?
Помню, у друга отца хоронили, его постоянно на смех пробивало.Видимо, какая-то защитная реакция, хрен знает. Бывает всякое, сложно объяснить некоторые вещи и реакцию на них.
+10
-1
+9
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eld_14
Ржака 😂😂😂 Жене показал аж хрюкала со смеху 😂😂😂
+7
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+7
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Radik_2.0
🤣🤣это как на линейке в школе, пытаешься сохранить серьёзное лицо, но одноклассник сзади шепчет тебе какую то дичь и ты не можешь сдержаться. со всеми бывало думаю
+6
-1
+5
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Born is the King
Что за позор в заголовке? Почему слово "трахал" не скрыто?
+4
0
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movvsar@icloud.com
Ответ Никита Королев
Тодибо видимо в душе ещё школьник
Сказал в духе Черчесова
+4
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Rio de Janeiro
Спортс, давай уже выкладывай новость про Кривбасс)
+4
-2
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Игорь М.
Ответ Фут.Боль
Помню, у друга отца хоронили, его постоянно на смех пробивало.Видимо, какая-то защитная реакция, хрен знает. Бывает всякое, сложно объяснить некоторые вещи и реакцию на них.
смех друга ‐ психическая защита.
Смех Тодибо ‐ неуважение и ребячество
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Savarona25
Вероятно смешнее для Тодибо только могло бы быть, если бы кто-то громко испортил воздух.
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ghost 78
ахаххаахахаахахахахаахахахахахаххахахахах
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Алексей Толстюк
Ответ Никита Королев
Тодибо видимо в душе ещё школьник
Так он 23х летний миллионер, зачем ему пока взрослеть?)
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AlexZhano__
Ответ Никита Королев
Тодибо видимо в душе ещё школьник
Ну и по возрасту, ему всё-таки лишь 23.
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Алексей Иванов
Евгений Ваганыч присутствовал на этом матче?
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MigraTjk
По статистике каждый второй во время минуты молчания смеется.
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bogdan21101987@icloud.com
Журналисту то виднее! Сам и придумал наверное
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Ultimate7
Странно, что Тодибо за либерализм тут критикуют. Тибералы учат, что ты ничего не должен своей стране, своим родителям, своим родственникам, а вот почтить память учителя это святое.
Правильно В. В. П. сказал что либеральный проект провалился.
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Denis Spiridenock
Как же душно тут в комментах ....
понятно что тут вообще ничего смешного нету, просто легко могу представить как в такой напряжённый и серьезный момент кто-то выкрикивает абсолютную чушь и ты начинаешь хихикать от тупости момента
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stalkers111
Ответ Магомед Жабиев
Минута молчания в память о тупости Тодибо !
минута смеха
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