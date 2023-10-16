Хендерсон об освистывании после перехода в саудовскую лигу: «У каждого свое мнение – это не изменит того, кто я и что делаю. Я не политик, смотрю на ситуацию иначе»

Теги Ливерпуль Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ Политика Футбол

Джордан Хендерсон высказался о свисте болельщиков в свой адрес.

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0). Отметим, что экс-капитан «Ливерпуля» столкнулся с критикой после перехода в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

«Нормально, если люди свистят мне, если я играю в другой стране. У каждого будет свое мнение по поводу игры в чемпионате Саудовской Аравии.

Я уже говорил о причинах этого раньше. Верят нам люди или нет, зависит от них самих. Но когда я здесь, в сборной Англии, это ничего не меняет. Я отдаю все.

Конечно, это разочаровывает, но это не изменит того, что я делаю здесь. Я хочу продолжать играть и помочь команде добиться успеха.

Меня не удивила [реакция ЛГБТ-сообщества], потому что я могу понять причину, почему они так говорят. Я смотрю на это иначе. Но я могу их понять, и я должен принять это. Но это не меняет того, кем я являюсь. Я играю в футбол в другой стране и хочу попытаться улучшить футбол не только на поле, но и за его пределами.

Я не политик и не намерен лезть в политику. Все, что я когда-либо делал, – это концентрировался на футболе и пытался помочь людям, которые просили меня об этом. Когда я выхожу на поле, я просто играю в футбол, пытаясь улучшить лигу и свою  команду, и стараюсь побеждать. И я делаю то же самое, приезжая сюда.

Плохо, когда свои же фанаты освистывают тебя. Но у людей есть свое мнение. Каждая встреча с кем-то на улице проходит на позитивной ноте», – сказал Хендерсон.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Konstantin Timoshenko
Дядя переобулся сразу после возможности получать сумасшедшие бабки на пенсии, но никак не может найти метод угодить и тем, и другим. Надо ему посоветовать получше изучить деятельности Эрдогана, мастера посидеть на 2-3 стульях одной задницей
+17
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Ваня Шипитко
Кто смотрел его матчи в арабской лиге? Он там носит радужную повязку в поддержку ЛГБТ сообществ как это делал он в Англии?
+6
-1
+5
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Апач
пример толерантности европейцев к чужому мнению/выбору/карьере...
+6
-3
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Alex1104
Не надо быть такими строгими. Парню 33 года, от таких предложений в его возрасте глупо отказываться.
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al
Хендо красава!
а те, что кричат ему гадости пусть и дальше тонут в лгбт-болоте😅
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United_LP
О как заговорил
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Алексей Ненахов
Кричит то кто , педики - добавил Хендерсон
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Jade CAT Odessa
Ответ lovkac
Сказал бы честно, что бабки поехал зарабатывать и вопросов ноль. А так на всех стульях сразу сидит. Одних поддерживает, вторых понимает, третьих принимает, четвертых улучшает
Он уже не раз сказал об этом, просто на западе нигде не принято об этом говорить, так как это хочется именно вам. Хендо тут ничем не выделяется.

Ну, а например вы сами в своём резюме что писали: "Хочу много зарабатывать и мало работать?" ;)
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Red_Old_Scull
Ответ Alex1104
Не надо быть такими строгими. Парню 33 года, от таких предложений в его возрасте глупо отказываться.
Единственный адекватный человек тут в комментариях который написал .
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