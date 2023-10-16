Хендерсон об освистывании после перехода в саудовскую лигу: «У каждого свое мнение – это не изменит того, кто я и что делаю. Я не политик, смотрю на ситуацию иначе»

Джордан Хендерсон высказался о свисте болельщиков в свой адрес.

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0). Отметим, что экс-капитан «Ливерпуля» столкнулся с критикой после перехода в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

«Нормально, если люди свистят мне, если я играю в другой стране. У каждого будет свое мнение по поводу игры в чемпионате Саудовской Аравии.

Я уже говорил о причинах этого раньше. Верят нам люди или нет, зависит от них самих. Но когда я здесь, в сборной Англии, это ничего не меняет. Я отдаю все.

Конечно, это разочаровывает, но это не изменит того, что я делаю здесь. Я хочу продолжать играть и помочь команде добиться успеха.

Меня не удивила [реакция ЛГБТ-сообщества], потому что я могу понять причину, почему они так говорят. Я смотрю на это иначе. Но я могу их понять, и я должен принять это. Но это не меняет того, кем я являюсь. Я играю в футбол в другой стране и хочу попытаться улучшить футбол не только на поле, но и за его пределами.

Я не политик и не намерен лезть в политику. Все, что я когда-либо делал, – это концентрировался на футболе и пытался помочь людям, которые просили меня об этом. Когда я выхожу на поле, я просто играю в футбол, пытаясь улучшить лигу и свою команду, и стараюсь побеждать. И я делаю то же самое, приезжая сюда.

Плохо, когда свои же фанаты освистывают тебя. Но у людей есть свое мнение. Каждая встреча с кем-то на улице проходит на позитивной ноте», – сказал Хендерсон.

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