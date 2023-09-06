Роджерс о Хендерсоне в Саудовской Аравии: «Блюстителей нравственности, осуждающих людей, в наши дни полно. Это их профессия и жизнь – игроки могут поступать так, как лучше для них»

Теги Ливерпуль высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Брендан Роджерс Аль-Иттифак деньги Футбол

Брендан Роджерс объяснил решение Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».

«Это их профессия, это их жизнь, поэтому [игроки] могут поступать так, как будет лучше для них. В наши дни полно блюстителей нравственности, которые осуждают людей.

Я очень хорошо знаю Джордана, знаю, какую любовь он питал к «Ливерпулю». Он был на том этапе своей карьеры, когда, вероятно, больше не был бы одним из первых в списке игроков команды. В свои 32 года он выиграл абсолютно все.

Вероятно, он мечтал о другом вызове, и, возможно, ему казалось неправильным перейти в другой клуб АПЛ. Так что переезд за границу и принятие нового вызова явно подходили ему.

[Предложения из Саудовской Аравии] определенно заставляют игроков задуматься из-за предлагаемых денег и возможностей для игроков и их семей на годы вперед. Опасной [Саудовскую Аравию] делают не только деньги – у них есть план. Этот план заключается в привлечении топ-игроков и топ-тренеров», – сказал главный тренер «Селтика».

Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Согласен с Роджерсоном. У Саудитов есть план, отличающиеся от того что было с Китаем. На сколько это сработает покажут ближайшие 2 -3 года. Не думаю что они подошли к этому не взвешивая все. Получится или нет, большой вопрос. Но недооценивать не стоит. К примеру уже есть отдельные новости/ рубрика про эту лигу, где клубы всегда подчеркивают с именитыми футболистам. А всего год назад я не знал что там вообще есть лига. Теперь несколько даже различаю).
Про Хендерсона могу сказать одно: игрок с отсутствием особого таланта, на стремлении и тренировках, достаточно хорошую карьеру провел. Выиграл все. И прошел через все. В моментах сумасшедшая критика на него валилась и он вышел победителем. Вообще нет претензий. Может гордится собой и играть где хочет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Васин
Разве не сам ли Хендерсон эти занимался до перехода?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Получив огромные деньги в Ливерпуле, Хендерсон ради принципов мог бы и отказаться. И вообще многие футболисты участвуют в разных акциях, в которых к чему-то призывают людей. Неплохо бы и самим что-то делать, а не только лишь призывать. Я не поддерживаю идеи Хендерсона, но раз назвался груздем…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий