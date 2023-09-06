Роджерс о Хендерсоне в Саудовской Аравии: «Блюстителей нравственности, осуждающих людей, в наши дни полно. Это их профессия и жизнь – игроки могут поступать так, как лучше для них»

Брендан Роджерс объяснил решение Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».

«Это их профессия, это их жизнь, поэтому [игроки] могут поступать так, как будет лучше для них. В наши дни полно блюстителей нравственности, которые осуждают людей.

Я очень хорошо знаю , знаю, какую любовь он питал к «Ливерпулю». Он был на том этапе своей карьеры, когда, вероятно, больше не был бы одним из первых в списке игроков команды. В свои 32 года он выиграл абсолютно все.

Вероятно, он мечтал о другом вызове, и, возможно, ему казалось неправильным перейти в другой клуб . Так что переезд за границу и принятие нового вызова явно подходили ему.

[Предложения из Саудовской Аравии] определенно заставляют игроков задуматься из-за предлагаемых денег и возможностей для игроков и их семей на годы вперед. Опасной [Саудовскую Аравию] делают не только деньги – у них есть план. Этот план заключается в привлечении топ-игроков и топ-тренеров», – сказал главный тренер « ».

Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

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