Роджерс о Хендерсоне в Саудовской Аравии: «Блюстителей нравственности, осуждающих людей, в наши дни полно. Это их профессия и жизнь – игроки могут поступать так, как лучше для них»
Брендан Роджерс объяснил решение Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».
«Это их профессия, это их жизнь, поэтому [игроки] могут поступать так, как будет лучше для них. В наши дни полно блюстителей нравственности, которые осуждают людей.
Я очень хорошо знаю Джордана, знаю, какую любовь он питал к «Ливерпулю». Он был на том этапе своей карьеры, когда, вероятно, больше не был бы одним из первых в списке игроков команды. В свои 32 года он выиграл абсолютно все.
Вероятно, он мечтал о другом вызове, и, возможно, ему казалось неправильным перейти в другой клуб АПЛ. Так что переезд за границу и принятие нового вызова явно подходили ему.
[Предложения из Саудовской Аравии] определенно заставляют игроков задуматься из-за предлагаемых денег и возможностей для игроков и их семей на годы вперед. Опасной [Саудовскую Аравию] делают не только деньги – у них есть план. Этот план заключается в привлечении топ-игроков и топ-тренеров», – сказал главный тренер «Селтика».
Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»
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Про Хендерсона могу сказать одно: игрок с отсутствием особого таланта, на стремлении и тренировках, достаточно хорошую карьеру провел. Выиграл все. И прошел через все. В моментах сумасшедшая критика на него валилась и он вышел победителем. Вообще нет претензий. Может гордится собой и играть где хочет.